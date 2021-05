Neueröffnung und Umzüge: Das passiert in diesen Tagen in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Die Einschränkungen durch die Pandemie sind vor allem für Kleinunternehmer, Dienstleister und Einzelhändler ein Problem. Viele kämpfen um ihre Existenz. Und dennoch gibt es auch gute Nachrichten aus der Wirtschaft, in Grevesmühlen zum Beispiel tut sich einiges. Esther Rathmann (37) eröffnete kürzlich ihren Salon „Reine Kopfsache“ in Grevesmühlen. Auch wenn mit der Eröffnung eines eigenen Ladens ein aufregender neuer Lebensabschnitt für die junge Friseurin beginnt, tritt sie dennoch in „Fußstapfen, die vorher schon da waren“, wie sie es selbst nennt. Dort, wo sich jetzt ihr neuer Salon „Reine Kopfsache“ in Grevesmühlen befindet, in der Wismarschen Straße 3, befindet sich schon seit vielen Jahrzehnten ein Friseursalon. Bis Ende April bekannt unter dem Namen Friseursalon Pröhl. Esther Rathmanns Großvater hatte den Salon Pröhl dort in der 1950er Jahren eröffnet.

Alt und neu

Die Enkelin lernte noch ihr Handwerk bei ihm. Zumindest anderthalb Jahre, bis der Opa sich in den Ruhestand verabschiedete und Margret Lenschow das Geschäft unter Beibehaltung des Namens übernahm. „Frau Lenschow hat es wunderbar, ganz im Sinne meines Großvaters, gemacht, all die Jahre. Nun ist sie in den Ruhestand gewechselt und jetzt habe ich mit Unterstützung meiner Familie die Gelegenheit ergriffen, die Tradition eines familieneigenen Friseursalons weiterzuführen.“, sagt Ester Rathmann.

Sie hat sich auf den ersten Tag im eigenen Salon gefreut. Mit ein paar letzten Handgriffen ordnet sie noch etwas hier und da, Blumengrüße mit Terminkarten, auf denen der neue Salonname steht, warten auf die ersten Kundinnen und Kunden. Bevor es losgeht, bleibt noch ein wenig Zeit, um den Weg, der Esther Rathmann aus Grevesmühlen weg und wieder zurückführte, zu reflektieren.

Und diese Unternehmen verändern sich ebenfalls Friseursalon Reine Kopfsache, Grevesmühlen, Wismarsche Straße 3, zur Terminvereinbarung gilt die seit „Salon Pröhl“-Zeiten bekannte Telefonnummer: 03 88 1 / 26 96. Hörgeräte Kersten Süd zieht vom Lustgarten 2 in Grevesmühlen weg. Eine neue Filiale wurde bereits am 5. Mai im Baltic Park am Grünen Weg 2 eröffnet, dort wo sich HNO-Praxis Schnitzer/Wacker-Köpp befindet. Eine zweite Filiale wird in der Wismarschen Straße 23, ehemals Foto Pleines, im Verlauf des Junis eröffnet. Hörgeräte Kersten Süd, Grüner Weg: 03 881 / 75 83 235 Hörgeräte Kersten Süd, Wismarsche Straße 23 (ab Juni), 03 88 1 / 71 47 77 Jessica Borchardt – someone like you – Internethandel und Store ziehen vom Grünen Weg 2 in Grevesmühlen auf das KfL-Gelände am Degtower Weg 8. Offiziell ab Juni wird der neue Store mit 150 Quadratmeter Fläche eröffnet. Angefangen als reiner Internethandel für Damen-, Herren-, Kinderbekleidung, Deko- und Lifestyle-Artikel, wuchs das Interesse vieler Kunden, persönlich vorbeizuschauen und die Ware anzuprobieren, rasant, sodass ein Umzug unausweichlich wurde. Auf der Webseite gibt es Informationen zum Stand des Umzugs und zum aktuellen Angebot (www.someonelikeyou.de) und unter: 03 88 1 / 75 97 543.

Weggegangen und zurückgekommen

Nach dem Abschluss ihrer Lehre zog es sie im Jahr 2003 fort. „Ich wollte Erfahrungen außerhalb des geschäftlichen familiären Umfelds sammeln“, sagt die Mutter eines neunjährigen Sohnes. Als junge Friseurin arbeitete sie unter anderem in Schwerin, auch in Ratzeburg. Inzwischen lebt sie in einem Dorf am Schaalsee, an der Grenze zum Schleswig-Holsteinischen. Eine dreiviertel Stunde braucht sie jetzt an jedem Morgen, um in ihre alte Heimatstadt Grevesmühlen, zu ihrem neuen Salon zu fahren.

Drei Mitarbeiterinnen stehen der neugebackenen Geschäftsinhaberin zur Seite, zwei davon sind Marlen Kränz und Petra Theen, die schon zuvor unter Regie von Margret Lenschow im Salon arbeiteten. Sie unterstützen ihre neue Chefin nach Kräften. Optisch hat sich der Salon verändert, auch wenn nur vier Tage Zeit zwischen dem letzten Tag des „Friseursalons Pröhl“ und dem ersten Tag von „Reine Kopfsache“ blieben.

Umgestaltungen und Stammkundschaft

Die Eingangstür ist jetzt aus Glas, was Einblick von außen gestattet, der Tresen und Empfangsbereich sind offener gestaltet. „Ich wollte alles etwas luftiger halten“, sagt Esther Rathmann. Geholfen haben ihr bei der Blitzumgestaltung ihr Lebensgefährte und das Deko-Team Müller, das engagiert wurde – und natürlich ihre Mitarbeiterinnen.

Esther Rathmann hofft, dass viele der langjährigen Stammkundinnen und -kunden dem Salon die Treue halten. „Unsere persönlichen Kunden zumindest waren froh, als sie hörten, dass Petra und ich bleiben“, sagt Marlen Kränz. Dass sich das Team unter der neuen Führung gut einspielt, sind sich alle sicher. „Wir werden für jeden da sein“, sagt die junge Salon-Chefin, „Von ganz jung bis hochbetagt.“ Natürlich hat sie Pläne, werden sie und ihre Mitarbeiterinnen sich permanent weiterbilden, um auch junge Kunden anzuziehen. Schließlich möchte nun sie den Salon bis zu dem Zeitpunkt führen, an dem ihr Ruhestand gekommen ist.

Familie unterstützt

Die größte Unterstützung, sagt Esther Rathmann, erfahre sie auf diesem Lebensabschnitt vonseiten ihrer Familie und von guten Freunden. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Und dann ist es soweit, der erste Kunde betritt das Geschäft, wird freundlich begrüßt, getestet und nimmt Platz. Der Anfang ist gemacht.

Dass Friseur-Geschäfte aufgrund der Pandemie nicht erneut zumachen müssen, hofft Esther Rathmann auch. „Regelmäßige Friseurbesuche sind kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis. Gerade auch für viele ältere Menschen, die sich nicht mehr allein die Haare waschen und frisieren können.“ Mit fortschreitender Impfquote und dem Frühling, der hoffentlich wirklich bald kommt, blickt die junge Frau zuversichtlich in die Zukunft. Alles reine Kopfsache eben.

Von Annett Meinke