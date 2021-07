Neues Baugebiet in Elmenhorst: Anwohner wehren sich gegen Einfamilienhäuser

Kalkhorst

Im Ortsteil Elmenhorst der Gemeinde Kalkhorst (Nordwestmecklenburg) regt sich Widerstand: In einem Flugblatt spricht sich eine Interessengruppe, die ihre Namen auf dem Papier nicht preisgibt, gegen das geplante Bauvorhaben auf dem Gelände einer Kleingartenanlage im Ortskern aus. Unterzeichnet ist das Schreiben vom „Vorstand des Bürgerbegehrens Elmenhorst“.

Die Verfasser wenden sich damit gegen die Beschlüsse der Gemeinde, auf dem betroffenen Areal Wohnraum zu schaffen – ein Vorhaben, das nicht neu ist. Bis 2030 will sich Kalkhorst auf die Erschließung von Wohngebieten im Innenbereich konzentrieren, so hatte es Bürgermeister Dietrich Neick mehrfach angekündigt. Das Bebauungskonzept für Elmenhorst wurde bereits Anfang 2020 ohne Gegenwind in der Gemeindevertretung beschlossen.

Baugebiet Elmenhorst: Woher der Gegenwind?

Demnach sollen auf Höhe der Dorfstraße 22 zehn Einfamilienhäuser entstehen. Die Grundstücke sollen um die 1000 Quadratmeter groß sein, in der Mitte soll ein Spielplatz angelegt werden. Woher der plötzliche Gegenwind für die Pläne?

Die Kleingärten liegen genau dort, wo die Gemeinde ein Baugebiet in Elmenhorst plant. Quelle: Benjamin Barz

Ein Besuch vor Ort gibt Aufschluss: Unabhängig von den Initiatoren des Begehrens hatten sich auch Sabine Raband und Karin Teier an die OSTSEE-ZEITUNG gewandt. Sie wohnen in einem kleinen Wohnblock, der an das geplante Bebauungsgebiet grenzt, und kennen die Verfasser des Flugblattes. Es seien Nachbarn aus dem größeren Block nebenan. Sie selbst haben am Bürgerbegehren zwar nicht mitgewirkt, doch auch sie nennen Gründe, warum auch sie mit dem neuen Wohngebiet nicht einverstanden sind.

Gärten müssen Einfamilienhäusern weichen

Ausschlaggebend dabei: Nur wenige Schritte hinter ihrem Wohnblock haben sie Gärten in einer Kleingartenanlage gepachtet. Damit soll es nun vorbei sein. Die Gärten müssen dem Baugebiet, das hier erschlossen wird, weichen.

Eine Begehung vor Ort zeigt: Nicht alle Flächen werden hier als Garten genutzt: Eine ist Weideland für Pferde, andere liegen brach. Einer der am intensivsten genutzten Gärten gehört Sabine Raband. Die 63-Jährige nennt ihn ihre Rückzugsoase. Allein bewirtschaften kann sie ihn seit einem Schlaganfall nicht mehr, das übernimmt ihre Tochter, mit der sie zusammenlebt.

„Zufluchtsort“ verschwindet

Hier grünt und blüht es in jedem Winkel. Eine Grillecke ist mit Lampions geschmückt. Von dort geht es zu einem alten Birnbaum: „Das ist eine ganz alte Sorte mit Kochbirnen“, erzählt Sabine Raband. Daneben ein kleines Gewächshaus mit Gurken und Tomaten. „Eigentlich wollten wir dieses Jahr auch Hochbeete anlegen“, erzählt sie. „Aber das haben wir gelassen, weil es hieß, zum Herbst kommt die Kündigung.“ Ihre Augen werden feucht bei dem Gedanken daran: „Man hat ja keinen Zufluchtsort mehr, wenn hier alles zugebaut ist.“

Ihre Nachbarin Karin Teier nutzt ihr Gartenland als Auslauf für ihre Hunde. Darauf stehen vier alte Kirschbäume: „Die kann man doch nicht alle abholzen. Und überhaupt leben hier viele Tiere und Insekten.“ Mit diesem Punkt greift sie auch das Hauptargument im Flugblatt des Bürgerbegehrens auf. Dort heißt es unter anderem: „Wenn Sie die Natur schützen wollen, dann sind Sie auf unserer Seite.“

Anwohnerin hofft auf Einlenken des Bürgermeisters

Der Rundgang zeigt, dass es für die Anwohner hier möglicherweise auch um den Umweltgedanken geht, ganz sicher aber um ein soziales Miteinander. Sabine Raband bestätigt: „Am Wochenende ist hier richtig Leben. Kinder toben herum, die Erwachsenen werkeln in den Garagen und abends sitzt man zusammen und grillt.“ Mit Blick auf die Wohnblöcke, die keine Balkone haben, ein durchaus verständliches Anliegen. „Das alles soll nun verschwinden.“ Sie hofft auf ein Einlenken des Bürgermeisters.

Dietrich Neick begegnet dem Bürgerbegehren mit gemischten Gefühlen. „Ich weiß gar nicht, wer dahintersteckt, sie geben sich nicht zu erkennen und haben sich bei mir nicht gemeldet.“ Den Vorwurf, den Umweltgedanken zu vernachlässigen, lässt er nicht gelten: „Wenn wir mit einem Bauprojekt in die Natur eingreifen, schaffen wir einen Ausgleich. In diesem Fall beleben wir ein Biotop wieder. Das müssen wir machen, so sind die Vorschriften, aber das wollen wir auch.“

„Wir reden hier über zehn Häuser“

Ihm als Hobby-Imker liege die Umwelt ohnehin am Herzen: „Wir haben in der Gemeinde in den vergangenen Jahren deshalb tausende Hecken und Bäume gepflanzt.“ Alle anderen im Flugblatt aufgelisteten Fragen und Bedenken kann er nicht recht verstehen. Unter anderem führen die Verfasser einen höheren Bedarf an Polizeikräften und Arbeitsplätzen für das Wohngebiet an: „Mensch, wir reden hier über zehn Häuser.“

Und auch Kosten in Millionenhöhe entstünden der Gemeinde nicht. „Ja, wir zahlen erst einmal was für die Erschließung, aber durch den Verkauf der Grundstücke haben wir als Gemeinde doch Einnahmen. Außerdem sichern wir unsere Infrastruktur – also Schule, Kindergarten und die Freiwillige Feuerwehr –, wenn sich junge Familien ansiedeln.“

Lösungen gefunden

Und noch eines ärgert ihn: „Es ist ja auch nicht so, dass ich die Sorgen der Anwohner nicht ernst nehme. Ich bin auf sie zugegangen und hatte ein Gespräch mit Frau Raband. Dort hatte ich versprochen, gemeinsam mit ihrem Vermieter eine Lösung zu finden. Im August sind wir zum Gespräch verabredet.“ Neick habe sich inzwischen mit dem Hauseigentümer geeinigt, dass sie und andere künftig Flächen noch näher am Haus nutzen und dort neue Gärten anlegen können. Auch Sitzecken für die Bewohner des Nachbarblocks soll es geben.

Ob Sabine Raband sich darauf einlässt, ist ungewiss. Sie sieht für sich nur einen Ausweg: „Wenn das Wohngebiet kommt, werde ich wegziehen.“ Ihre Hoffnung ruht nun auf dem Bürgerbegehren, für das die Initiatoren Unterschriften in der Gemeinde sammeln wollen.

Von Juliane Schultz