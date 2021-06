Neues Café in Grevesmühlen: Hier gibt’s leckere Torten und Kuchen

Grevesmühlen

Gute Stimmung an der Ecke Rehnaer Straße/Tannenbergstraße in Grevesmühlen: Die ersten Kunden entspannen sich im neuen Café Benn bei Kaffee, Kuchen und Feingebäck. Andere Grevesmühlener und Besucher der Stadt sitzen gemütlich auf der Terrasse oder kommen herein, um etwas mitnehmen. Brot und Brötchen sind auch im Angebot. „Für mich ist es ein tolles Ereignis, weil meine Familie voll hinter mir steht“, sagt Sarah Deutsch.

Die 31-jährige Konditormeisterin eröffnete am Dienstag das Café dort, wo bereits der Urgroßvater die Bäckerei Benn betrieb. Ihr Freund, der Koch Mirko Casello (36), und der Bäcker Harald Hippe (60) arbeiten im Team. Bei der Eröffnung halfen Mutter, Vater, Oma, Schwester, die Freundin des Bruders, die Tante aus Hamburg und der Großvater, Bäckermeister Arnold Benn, der mit 73 Jahren in Rente gegangen ist.

Sarah Deutsch sagt: „Wir freuen uns auf die Zukunft.“ Das Café verbindet Traditionelles und Modernes. Wochentags bietet es einen vorwiegend italienischen Mittagstisch.

Von Jürgen Lenz