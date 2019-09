Neues Café in Grevesmühlen eröffnet

Grevesmühlen

Süß, würzig – handgemacht: Mit diesem Slogan wirbt Manuela Schönfeldt großflächig an ihrer Arbeitsstätte im Grevesmühlener Kinogang. Am Montag eröffnete die 47-Jährige ihr „Kreihnsdörper Café-Stübchen“. In dem Gebäude war einst eine Filiale der Bäckerei Benn zu finden. Zwei Jahre stand das Gebäude leer. Nun werden hier nicht nur Kuchen, Torten und belegte Brötchen angeboten, sondern auch Suppen und ein täglich wechselnder Mittagstisch – alles frisch zubereitet.

20 Sitzplätze sind im 42 Quadratmeter großen Café vorhanden. Sogar eine Kinder-Mutti-Ecke gibt es. Im Sommer sollen auch außerhalb Tische aufgestellt werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, alles darüber hinaus nach Vereinbarung. Am 3. Oktober lädt Manuela Schönfeldt von 10 bis 14 Uhr zum Brunch ein.

Von Jana Franke