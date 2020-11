Grevesmühlen

In Vollschutz mit Visier, weißem Ganzkörperanzug und blauen Einweghandschuhen steht Jana Listemann in der Baracke am Ploggensee und schiebt dem Mann am offenen Fenster das Stäbchen weit in den Rachen. Er kennt das Prozedere. Zum dritten Mal wird er bereits getestet.

Die ganze Familie ist seit eineinhalb Wochen in Quarantäne. Seine Frau ist positiv getestet worden. Die gemeinsame Tochter im Grundschulalter ist sogar schon die fünfte Woche zu Hause. „Sie hatte Symptome, war aber negativ. Als sie sich wieder fühlte, ging sie drei Tage zur Schule, erkrankte erneut und wurde wieder getestet, blieb aber negativ“, erklärt er.

„Heute Morgen hatte ich plötzlich Symptome“

„Heute Morgen hatte ich plötzlich Symptome und kontaktierte unseren Hausarzt.“ Der schickte den Grevesmühlener zum neuen Abstrichzentrum am Ploggensee, das das DRK am Montagvormittag um 10 Uhr in Betrieb nahm. Um der steigenden Anzahl an durchzuführenden Tests zu begegnen, ist es ab sofort montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Der Mann gehört zu den ersten „Patienten“, die einen Rachenabstrich über sich ergehen lassen. „Ich hoffe, dass der Test nicht positiv ist, sonst verlängert sich unsere Quarantäne und meine Tochter kann wieder nicht zur Schule“, meint er. Zwar klappe das mit der Lehrerin sehr gut – sie wirft Aufgaben in den Briefkasten oder schickt sie per Mail –, aber er wünscht sich seinen Alltag zurück.

„Meine Frau und ich schlafen getrennt. Wir müssen uns immer jemanden organisieren, der für uns einkauft. Und unser Hund besteht auf seine Gassirunde. Die kann ich immer nur abends um halb zehn in der Gartenanlage drehen. Dort besteht nicht die Gefahr, dass ich jemandem begegne“, erläutert er.

Andrang kurz nach Eröffnung

Kurz nach zehn Uhr stehen bereits acht Fahrzeuge aufgefädelt in der Haltezone vor dem ehemaligen Seminarzentrum. „Wir testen ausschließlich Personen, die eine Überweisung vom Hausarzt oder vom Gesundheitsamt haben“, betont Ekkehard Giewald vom DRK-Kreisverband. Die meisten Anordnungen zum Test gehen per Fax oder per Mail ein. Ein Auge darauf hat Richard Gluth. Der Bundeswehrsoldat unterstützt Teamleiter und Rettungsassistent Holger Kruse als seinen Stellvertreter.

Richard Gluth Quelle: Jana Franke

Eine halbe Stunde später sind mehr Fahrzeuge vor Ort als Überweisungen auf dem Tisch von Cindy Dünow. Auch die Wismarerin gehört zur Bundeswehr und ist in Hagenow stationiert. Insgesamt drei Soldaten unterstützen das DRK. Der ärztliche Leiter des Abstrichzentrums, Michael Tretow, wundert sich über die Diskrepanz zwischen Überweisungen und Wartenden.

Die meisten seien vom Gesundheitsamt geschickt worden, geben sie an. Eine Nachfrage beim Landkreis ergibt, dass dort die falsche Mailadresse des Testzentrums hinterlegt ist und deshalb Überweisungen nicht übermittelt werden können. Als das geklärt ist, läuft die Arbeit reibungslos weiter.

Cindy Dünow aus Wismar ist bei der Bundeswehr in Hagenow stationiert. Derzeit hilft die Notfallsanitäterin im Corona-Testzentrum in Grevesmühlen aus. Quelle: Jana Franke

Labore stoßen an ihre Grenzen

Die zu testenden Personen fahren über die Einfahrt zum Freibad zur Baracke, gehen nach Aufforderung zum offenen Fenster, zeigen ihren Ausweis, geben ihre Telefonnummern durch, lassen einen Rachenabstrich vornehmen und verlassen das Gelände über die B 105. Das Ganze dauert nicht einmal drei Minuten. Jana Listemann steckt die Teststäbchen in Röhrchen, die ihr die ehemalige Krankenschwester Kerstin Michael reicht. Noch am Nachmittag werden die Abstriche nach Schwerin ins Labor gebracht.

Jana Listemann (r.) reicht Kerstin Michael ein Teststäbchen, das ins Labor nach Schwerin geht. Quelle: Jana Franke

Wenn alles gut läuft, haben die „Patienten“ ihre Testergebnisse 24 Stunden später. „Da die Labore aber zurzeit an ihre Grenzen stoßen, ist dieser Zeitraum nicht gesichert“, weiß Ekkehard Giewald. Sollte das Ergebnis positiv sein, erhalten die Getesteten einen Anruf vom Gesundheitsamt. Meldet sich niemand, ist es negativ.

„Ist man betroffen, wird man alleine gelassen“

Auf keinen Anruf hofft ein Ehepaar. Beide leben im Landkreis und arbeiten in Hamburg. Eine Kollegin der Frau, die in der Pflege tätig ist, wurde positiv getestet. „Wir haben Freitagmittag davon erfahren. Es war kein Arzt mehr zu erreichen. In der Notaufnahme und im Hamburger Testzentrum wollte man uns nicht testen, wir hätten es auch selbst bezahlt“, sagt der Mann, der mit seiner Frau seit Freitag in Quarantäne ist. Dass es in Grevesmühlen nun wieder ein Testzentrum gibt, findet er gut. So muss er nicht nach Wismar fahren, wo es bereits lange Wartezeiten gibt.

Jana Listemann nimmt einen Abstrich bei einer Frau. Sie arbeitet mit jemandem zusammen, der positiv getestet worden ist. Quelle: Jana Franke

Die gesamte Entwicklung sieht das Ehepaar als Katastrophe. „Ist man betroffen, wird man alleine gelassen, vor allem vom Arbeitgeber“, ist ihr Empfinden. Im Pflegebereich müsse viel mehr getestet werden. „Aber die Arbeitgeber befürchten, dass das Personal dann ausfällt.“

Auch mobiles Testzentrum verfügbar

Sollte es an einer Kita, Schule oder in einem Seniorenheim zu einem Corona-Ausbruch kommen, steht dem DRK auch ein mobiles Abstrichzentrum zur Verfügung. Ekkehard Giewald rechnet mit Blick auf das Infektionsgeschehen damit, dass sie bis zum Frühjahr gebraucht werden. Schon am alten Testzentrum an der Malzfabrik, das im Sommer wegen der rückläufigen Zahlen geschlossen worden ist, hatten sie zu Hochzeiten bis zu 60 Personen, die täglich getestet wurden.

Damit rechnet er auch in den kommenden Tagen. Jana Listemann ist darauf eingestellt, für längere Zeit in Vollschutz mit Visier, weißem Ganzkörperanzug und blauen Einweghandschuhen in der Baracke zu stehen und den Wartenden das Stäbchen weit in den Rachen zu schieben.

Von Jana Franke