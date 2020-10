Neues Gesicht in der Stadtbibliothek Grevesmühlen

Grevesmühlen

Eine Stunde Fahrt am Morgen und eine Stunde am Abend nimmt Theresa Freese für ihren Arbeitsalltag in Kauf. Die 18-Jährige wohnt in dem etwa 70 Einwohner zählenden Dorf Questin bei Bad Doberan. Im Sommer hat sie ihr Abitur bestanden und absolviert nun seit Oktober ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Stadtbibliothek Grevesmühlen.

Sie liest gern Thriller und Mystery-Romane. Unter den Autoren hat es ihr besondern Edgar Allen Poe angetan. Er prägte entscheidend die Gattung der Kurzgeschichte sowie die Genres der Kriminal- und der Horrorliteratur.

In der Schule fand Theresa Gefallen an den Fächern Biologie und Chemie. „Ich könnte mir vorstellen, später auch als Ernährungsberaterin zu arbeiten“, gibt sie zu. Sie selbst ernährt sich ausgewogen, sagt sie. Aber ein Naschi zwischendurch muss auch mal sein, erklärt sie lachend. In ihrer Freizeit zeichnet sie außerdem gern, vor allem Porträts. Grevesmühlen schätzt sie als eine kleine, ruhige, schöne Stadt ein.

Stadtbibliothek biete Onleihe an

Die Stadtbibliothek bietet seit Kurzem die Möglichkeit der Onleihe an. Die Nutzer haben Zugriff auf mehr als 53 000 digitale Medien. Gelesen wird auf Smartphone, Tablet, am PC, Laptop oder auf ­E-Books.

Den Nutzer, die nicht online unterwegs sein und die Stadtbibliothek nutzen wollen, stehen insgesamt 19 700 Medien zur Verfügung. Ausleihen zählte die Einrichtung in diesem Jahr bisher 13 500.

Von Jana Franke