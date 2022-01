Grevesmühlen

Am Montag, 31. Januar, werden in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen die Stadtvertreter zusammen mit den Mitgliedern der Upahler Gemeindevertretung tagen. Hintergrund ist, dass an diesem Abend ab 18.30 Uhr die Weichen für die Umsetzung des „Interkommunalen Großgewerbestandortes“, wie das Projekt offiziell heißt, gestellt werden sollen. Im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung sollen sich dann die Investoren, die sich dort ansiedeln wollen, präsentieren.

In Vorbereitung dieser gemeinsamen Sitzung tagen in dieser Woche noch zahlreiche Ausschüsse. In Upahl treffen sich am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr im Gemeindezentrum die Mitglieder des Haupt-, Sozial- und Bauausschusses. Hintergrund ist, dass sich die Fläche des Gewerbegebietes sowohl auf dem Gemeindegrund von Upahl als auch auf dem Grevesmühlener Stadtgebiet befindet.

In Grevesmühlen tagen dazu am Montag, 24. Januar, um 18.30 Uhr der Finanzausschuss im Rathaussaal, am Dienstag, 25. Januar, um 18.30 Uhr der Sozialausschuss ebenfalls im Rathaussaal und am Donnerstag, 27. Januar, um 18.30 Uhr der Bauausschuss (Rathaussaal).

Sämtliche Sitzungen sind öffentlich, Besucher müssen während der Veranstaltung sowie im Rathaus einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Von Michael Prochnow