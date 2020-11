Grevesmühlen/Upahl

Mitten im zweiten Lockdown planen die Kommunen Grevesmühlen und Upahl die Gründung eines großen Gewerbegebietes auf einer Fläche westlich der Landesstraße zwischen der Stadt und der A 20. Die Idee, dass Stadt und Gemeinde sich als Wirtschaftsstandort neu aufstellen, gibt es schon länger, nun allerdings geht es in die entscheidende Phase. Am Montag trafen sich die Mitglieder der Hauptausschüsse beider Kommunen hinter verschlossenen Türen, um die weitere Planung zu beraten. Wie Grevesmühlens Bürgermeister im Nachgang erklärte, gebe es bereits eine

konkrete Anfrage eines Unternehmens über eine Fläche von 16 Hektar. Um welches Unternehmen es sich dabei handele, könne er im Moment nicht sagen. „Die Verhandlungen laufen noch.“ Nach OZ-Informationen handelt es sich um Logistik-Unternehmen, das dort ein Zentrallager errichten will.

Allerdings sagte er, dass es bei der Erschließung des Gewerbegebietes um eine deutliche größere Fläche als die angefragten 16 Hektar gehen werde. Grund für die Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit war der Umstand, dass die Kommunen mit dem Eigentümer der Flächen, einem Landwirt aus der Region, verhandelt haben. „Wir wissen jetzt, um welchen Summen wir reden. Insofern können wir nächsten Schritte einleiten.“ Das ist unter anderem eine Anfrage beim Wirtschaftsministerium in Schwerin, denn ohne Förderung können beide Kommunen das Vorhaben nicht stemmen. Zwar verfügt Upahl über solide Finanzen, aber eine Erschließung dieser Fläche bedeutet Kosten im siebenstelligen Bereich.

Hintergrund der geplanten Investition ist der Umstand, dass im Upahler Gewerbegebiet zwar noch Flächen frei sind, die aber von der Größe her nicht dem entsprechen, was Firmen für eine Um- oder Neuansiedlung benötigen. Nach OZ-Informationen gibt es für das Upahler Gewerbegebiet mehrere Anfragen, unter anderem soll ein Unternehmen, das Holzkohle produziert, Interesse an einem Standort in Upahl gezeigt haben.

