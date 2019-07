Grevesmühlen

Die Stadtwerke in Grevesmühlen sorgen immer wieder dafür, dass eigentlich triste Flächen bunt und interessant werden. Sie beauftragen Künstler aus der Region damit, Stromkästen oder Verteilerhäuser zu verschönern. An der Schulstraße in Grevesmühlen hat Maler Andreas Mursall aus Börzow an einem Verteilerhaus zwischen dem neu gebauten Wohnhaus und der Kirche gearbeitet. Dort hat er einen leuchtend grünen Frosch an die Wand gezaubert, der nun über die Schulstraße wacht.

Malte Behnk