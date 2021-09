Wismar

Ganz druckfrisch ist das neuste Heft „Einblicke“ erschienen. Unter dem Bibelspruch „Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde“ ist ein Wegweiser über ausgewählte Friedhöfe und Erinnerungsmale entstanden – nicht für die Entscheidung, wo die letzte Ruhe sein könnte, sondern um die jeweiligen Orte ganz lebendig für sich zu entdecken.

„Eine 6000-jährige Zeitreise von der Steinzeit bis zur Gegenwart“, wirbt Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter Kultur und Kreisarchiv im Landkreis als Herausgeber, für das Heftchen. 18 Aufsätze verschiedener Autorinnen und Autoren nähern sich auf ganz verschiedene Art und Weise dem Thema Friedhof und Bestattungskultur. Jörn Jakobs schreibt beispielsweise über die „Grabsitten in Nordwestmecklenburg von der Steinzeit bis zum Mittelalter“.

Henning Müller berichtet über Erinnerungsmale in Nordwestmecklenburg. Wolfgang Eric Wagner beschäftigt sich mit Grabplatten und drei Frauen: Agnes, Dorothea und Sophie als „angeheiratete Herzoginnen zu Mecklenburg“ aus dem 15. Jahrhundert.

Reichster Gadebuscher

Eckart Redersborg schreibt über den Jüdischen Friedhof in Grevesmühlen, Gerard Schotte über den Gadebuscher Friedhof und über alte Grabsteine: Da ist der von Johann Friedrich Leopold Hühn auf dem Gadebuscher Friedhof besonders spannend. Denn der Kaufmann sorgte dafür, dass die kleine Stadt kurzzeitig wohl die reichste des Landes war. 1830 in Gadebusch geboren, war er in den großen Städten Europas erfolgreich als Händler.

Der Kaufmann vererbte seiner Heimatstadt sein gesamtes Vermögen in Höhe von 1.661.852,00 Mark. Autor Gerhard Schotte: „Gadebusch war wohl zu diesem Zeitpunkt die reichste Stadt Mecklenburgs.“ Die Entscheidungsträger waren aber, so der Autor weiter, mit der gewaltigen Summe überfordert. Aus den großen Plänen – Schwimmbecken, zentrale Wasserversorgung, neues Rathaus – wurde nichts, die endlosen Debatten gepaart mit fehlender Entscheidungsfreude endeten 1923 mit der Inflation und nur noch 51.151,38 Mark in der Stadtkasse.

Grabstätte Familie Siemens

Genauso spannend: In Lübsee steht die Grabstelle der Familie Siemens – die Brüder Werner, Wilhelm und Carl Siemens haben durch die „Verkabelung der Welt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Grundstein für die Weltfirma Siemens gelegt“, so Autorin Andrea Lenschow. Deren Eltern wurden 1839/1840 auf dem Friedhof in Lübsee bestattet. Das Grab wird immer noch gepflegt. Die Brüder stifteten 1873 gut 1200 Taler für die Kirchenorgel mit der Auflage, das elterliche Grab zu erhalten für „ewige Zeit“.

Klaus-Jürgen Ramisch schreibt über die „Gräfliche Grabanlage im Tressower Wald“ und über das Maueropfer Harry Weltzien, Rainer Volkmar über „Kriegstote auf dem Herrnburger Friedhof“, Reno Stutz über die Gedenkstätte „Cap Arkona“ in Grevesmühlen sowie Alexander Rehwaldt über das Vertriebenen- und Flüchtlingslager in Questin.

Veränderungen

Anja Kretschmer, die Kunsthistorikerin ist auch Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar e. V., fasst den Werdegang und die Bedeutung des Friedhofs allgemein damals und heute zusammen, Volker Jakobs rückt die Veränderungen auf mecklenburgischen Dorffriedhöfen in den letzten 20 Jahren an den Beispielen Kalkhorst und Elmenhorst in den Fokus.

Jürgen Hansen schreibt über die Grabkapelle der Familie Evers in Kirch Stück und ihre Umgestaltung zu einem Kolumbarium. Über das „Schönberger Grabgeflüster“ schreiben Olaf Both und Heidemarie Frimodig, Volker Jakobs über die „Dorffriedhöfe als Lebensraum für Pflanzen und Tiere“. Und Thomas Klie stellt die provokante Frage: „Braucht unsere Trauer einen Friedhof?“

Das neuste Heft „Einblicke“ gibt es für 4,95 Euro im Buchhandel und in vielen Museen oder öffentlichen Orten im Landkreis, zum Heft gehört auch eine herausnehmbare Karte.

Von Nicole Hollatz