Grevesmühlen

Das Freibad am Ploggensee in Grevesmühlen ist um eine Attraktion reicher. Dort gibt es jetzt auch ein Klettergerüst, das vor wenigen Tagen aufgestellt wurde.

„Gleich am ersten Tag wurde das neue Spielgerät von vielen Kindern genutzt“, freut sich Benny Andersson. Schon längere Zeit hatte man nach Aussage des Vorsitzenden des Freibadvereins über die Anschaffung eines Klettergerüstes nachgedacht. Konkreter wurde es in diesem Jahr. Denn als im Frühjahr die alte Schaukel ihren Dienst getan hatte abgebaut werden musste, war man sich im Verein einig, es nun so schnell wie möglich zu realisieren. Denn neben dem Badevergnügen sollte den Besuchern auch noch etwas anderes geboten werden. Nur baden zu können, das schien ihnen zu wenig zu sein. Sie wollten den Besuchern weitere Möglichkeiten der Betätigung geben.

Mit Rutsche, Schaukel und zwei Türmen bietet das neue Klettergerüst vielfältige Spielgelegeheiten. Gekostet hat es 6000 Euro und wurde durch Spenden von Firmen und Privatpersonen sowie von Vereinsgeldern finanziert. Bedanken möchte sich Andersson neben diesen Unterstützern auch beim Profi-Baumarkt, der ihnen beim Preis des Klettergerüstes sehr entgegenkam. Aufgestellt wurde es in fünf Tagen von der Firma Dienstleistungen Groth aus Klütz.

Gelohnt hat sich diese Investition, denn das Klettergerüst wird sehr gut angenommen. dh

dh