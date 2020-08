Grevesmühlen

Passender hätte der Titel des gerade erschienenen Kulturmagazins in Nordwestmecklenburg im Corona-Jahr 2020 nicht ausfallen können. „Ich bin so frei“ heißt es auf dem Cover. Zu sehen ist der Schweriner Künstler Christian Schönwälder, der sich in seinen Arbeiten, – er beklebt seinen Körper mit verschiedenen Tapes –, mit dem Thema „Funktionieren und Funktionieren müssen“ in verschiedenen Sinnzusammenhängen auseinandersetzt.

Udo Rathke und Miro Zahra vom Kunst- und Kulturrat Nordwestmecklenburg präsentieren das neue Kulturmagazin in Nordwestmecklenburg 2020 „Ich bin so frei“. Quelle: Annett Meinke

Anzeige

Freiheit, nicht nur in Zeiten von Corona

Dabei war der Titel, erklärte der Plüschower Künstler Udo Rathke auf der Pressekonferenz zum Erscheinen des Magazins in der Grevesmühlener Malzfabrik, für einen ganz anderen Zusammenhang gedacht. Rathke gehört zum Redaktionsbeirat des Kunst- und Kulturrates Nordwestmecklenburg, der mit finanzieller Unterstützung durch den Landkreis dieses Magazin herausgibt.

Weitere OZ+ Artikel

„Ursprünglich ging es uns um das 30. Jahr der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, um den Gedanken der Freiheit in persönlicher, politischer und künstlerischer Hinsicht.“, so Rathke. „Dass aufgrund eines Virus, das sich weltweit ausbreitet, die individuellen Freiheitsrechte der Menschen derartig eingeschränkt würden, hätte sich, als wir im November 2019 über diesen Titel berieten, niemand von uns vorstellen können.“

Klaus-Jürgen Ramisch (l.), Leiter Sachgebiet Kunst und Kultur des Landkreises Nordwestmecklenburg und Kevin Nehls (r.) vom Kreisarchiv freuen sich über die Neuerscheinung des Kulturmagazins NWM. Der Landkreis fördert die Erscheinung finanziell Quelle: Annett Meinke

Auflage von 1200 Stück

Das hochwertige Magazin wurde mit einer Auflage von 1200 Stück produziert. Verschiedenste Künstlerinnen, Künstler, Autorinnen, Autoren haben für wenig bis gar kein Honorar ihre Beiträge zu diesem Magazin geleistet, unter anderem Nils Markwardt.

Markwardt stammt aus Klütz. Sein Abitur hat er am Gymnasium in Grevesmühlen absolviert. Er lebt seit dem Studium der Literatur- und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin in der deutschen Hauptstadt und leitet inzwischen die Redaktion des dort ansässigen „Philosophie Magazins“.

Hans Kreher (r.), zweiter Sprecher des Kunst- und Kulturrates Nordwestmecklenburg, bei der Präsentation des neuen Kulturmagazins des Landkreises. Quelle: Annett Meinke

Erhältlich in Buchhandlungen und an Kulturorten

Markwardt hat den Leitartikel zum Kulturmagazin geschrieben: Eine philosophische Betrachtung zur Bedeutung der Corona-Pandemie und der Epoche, in der wir leben. In weiteren Texten und Beiträgen geht es unter anderem um eine Börzower Filmemacherin, um Kunst zwischen den Systemen, um starke Frauen, um Musik, die Freiheit für die Seele ist. Den Abschluss des Magazins bildet eine Karte, in der viele der wichtigen Kunst- und Kulturorte Nordwestmecklenburgs verortet und mit Adresse beschrieben sind – 31 an der Zahl.

Das Magazin ist ab sofort in allen regionalen Buchhandlungen in Grevesmühlen, Schönberg, Wismar, im Bürgerbüro der Malzfabrik in Grevesmühlen, aber auch an verschiedenen Kunst- und Kulturorten in Nordwestmecklenburg erhältlich. Drei Euro kostet das Magazin.

Von Annett Meinke