Ein Kunstmuseum auf dem Schlosshof in Plüschow bauen: Das planen Jens Ehrhardt und seine Frau Elke Weicht-Ehrhardt. Nach Auskunft des Ehepaars sollen im Kern Werke von Alfred Ehrhardt ausgestellt werden.

Sohn Jens Ehrhardt erläutert: „Wir arbeiten derzeit in einem interdisziplinären Team daran, einen innovativen Kunst- und Kulturort zu erschaffen, der internationale Strahlkraft haben wird.“ Elke Weicht-Ehrhardt ergänzt: „Bei der Planung und Realisierung werden besonders Aspekte der Nachhaltigkeit eine Rolle spielen.“ Das beginne bei den Baustoffen und höre bei dem Betriebskonzept auf.

Die Bauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2024 starten. Die Fertigstellung des Museums ist für Ende 2025 geplant. Die Gemeindevertreter haben bereits der Aufstellung eines Bebauungsplans und dem Verkauf von Grundstücken zugestimmt. Damit machen sie den Weg zum Bau des Museums frei.

Alfred Ehrhardt war ein international bekannter Fotograf und Dokumentarfilmer. Er lebte von 1901 bis 1984.

Initiator ist einer der erfolgreichsten Fondsmanager

Der 79-jährige Jens Ehrhardt zählt zu den erfolgreichsten Fondsmanagern und Vermögensverwaltern in Deutschland. Der gebürtige Hamburger ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG mit Sitz im bayerischen Pullach.

Er rief 2002 die Alfred-Ehrhardt-Stiftung ins Leben. Sie widmet sich der Erforschung des Nachlasses des Künstlers und der Vermittlung seines Werkes durch Ausstellungen und Publikationen. 2010 zog die Stiftung von Köln nach Berlin um.

Miro Zahra (61) leitet das Künstlerhaus in Plüschow. Dort hat sie auch ihr Atelier. Quelle: Schloss Plüschow

In Plüschow prägt der landesweit bekannte Kunstförderverein mit Sitz im Schloss den Ort bereits seit vielen Jahren. 2021 ist mit der Galerie „Basislager“ des Künstlers Matthias Kanter eine weitere Attraktion hinzugekommen. Das Speichergebäude enthält neben der Galerie auch das Maleratelier des Künstlers.

„Mit dieser entwicklungsfähigen Immobilie, dem noch zu entwickelnden Parkgelände und weiteren Gebäuden und Flächen ist der Ort auch für weitere Projekte im Rahmen von Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Ökologie zukunftsfähig“, erläutert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg. Im Gespräch sind nach ihrer Auskunft auch Gastronomie und Aktivitäten weiterer Künstler.

Kunst- und Kulturzentrum soll Touristen anlocken

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft begleitet den Bau des Kunstmuseums und die Entwicklung eines Kunst- und Kulturzentrums in dem Ort, der zur Gemeinde Upahl gehört. Geschäftsführer Martin Kopp betont: „Das geplante Kunst- und Kulturzentrum in Plüschow ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor für die Kunst- und Kulturwirtschaft in Nordwestmecklenburg und stellt auch einen Standortvorteil für andere Branchen wie zum Beispiel den Tourismus dar.“

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft bezeichnet das Projekt als eines ihrer zentralen Tätigkeitsfelder in diesem Jahr. Alleiniger Gesellschafter der WFG ist der Landkreis Nordwestmecklenburg.

Landrat Tino Schomann (CDU) sagt: „Das Projekt zeigt, dass Wirtschaftsförderung heute neu gedacht werden muss.“ Im Rahmen des Projekts würden hochwertige Arbeitsplätze im ländlichen Raum und neue Möglichkeiten für Gewerbetreibende geschaffen. Schomann meint: „Es ist wichtig, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch im Bereich Kunst und Kultur als Prozessbegleiter und Moderator tätig ist.

Das Schweriner Wirtschaftsministerium unterstützt das Projekt „Kunst- und Kulturplattform Plüschow“ mit Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds.

Von Jürgen Lenz