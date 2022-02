Klütz

Vor 60 Jahren in Italien begegnen sich der Maler Otto Dix und der junge Schriftsteller Uwe Johnson, der damals ein Stipendium an der Villa Massimo in Rom erhalten hatte. Sie ist die bedeutendste Einrichtung der Bundesrepublik zur Spitzenförderung deutscher Künstler durch Studienaufenthalte im Ausland.

Der 28-jährige Uwe Johnson, der in Anklam und Güstrow aufwuchs, in Rostock Germanistik studierte und 1959 nach West-Berlin zog, traf dort den schon damals bekannten Maler und Vertreter des Expressionismus Otto Dix (1891-1969). Der fertigte mehrere Porträts des jungen Schriftstellers an.

Erben schenken Porträt

Eine dieser Bleistiftzeichnungen von 1962 war Teil der Kunstsammlung von Brigitte und Hans-Dieter Söling aus Göttingen. Deren Erben haben das Bild jetzt dem Literaturhaus in Klütz überlassen. „Die Erben haben entschieden, dass die Zeichnung nicht länger in einem privaten Wohnzimmer hängen sollte“, sagt Dr. Anja Franziska Scharsich, Leiterin des Literaturhauses. Im Wohnzimmer der Kunstsammler hatte sich das Porträt lange befunden. „Es soll öffentlich zugänglich sein und da haben sich die Erben an unser Haus erinnert“, so Scharsich, die sich sehr über das Bild freut.

Auf zwei Etagen zeigt die Ausstellung im Literaturhaus „Uwe Johnson“ Wissenswertes über den Schriftsteller, sein Werk und sein Leben. Quelle: Malte Behnk

„Eine absolute Bereicherung“

„Es ist eine absolute Bereicherung für unsere Ausstellung, da wir ja kaum Originale zeigen können“, sagt sie. Mit der neuen Attraktion freut sie sich auf viele Besucher in diesem Jahr. „Glücklicherweise ist die Kultur inzwischen von den Corona-Beschränkungen ausgenommen und wir können weiterhin für Besucher geöffnet haben“, sagt die Chefin des Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz. Es ist mittwochs bis sonnabends jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Malte Behnk