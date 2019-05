Upahl

Volksfeststimmung am 1. Mai in Upahl, das neue Sportlerheim wurde offiziell eingeweiht. Nachdem die Gemeinde jahrelang mit einem provisorischen Container auskommen musste, wurde jetzt mit Hilfe von Fördermitteln ein nagelneues Sportlerheim errichtet. Rund 750 000 Euro sind in das Projekt geflossen, das von den Sportlern und den Dorfbewohnern am Mittwoch ausgiebig besichtigt wurde.

Das neue Sportlerheim in Upahl wurde am 1. Mai eingeweiht, hier ein Blick in den Sportraum. Quelle: Michael Prochnow

Im Vorfeld hatten sich Upahls Bürgermeister Steve Springer und die Verantwortlichen der Sportvereine des FSV Testorf-Upahl und des SV Sievershagen zusammengesetzt, um auszuloten, was man bräuchte, um die Sportanlage in Upahl wieder herzurichten. Das Ergebnis ist mehr als beeindruckend, ein Sportraum soll die Tischtennisspieler, die es in Upahl gibt, wieder dazu bringen, unter vernünftigen Bedingungen zu trainieren. Die Sportgruppen aus Sievershagen haben nicht nur eine Ausweichmöglichkeit, sondern die Chance, neue Kurse anzubieten. Und die Fußballer des FSV können nicht nur auf einem zweiten Platz trainieren, es stehen jetzt auch neue Umkleiden mit allem, was die Sportler brauchen, zur Verfügung. Möglich wurde das Projekt durch das Engagement der Vereine zusammen mit dem Bürgermeister und der EU-Förderung.

Michael Prochnow