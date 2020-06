Neues Tattoostudio in Grevesmühlen: Hier kommt Tattoo-Franzi (32)

Grevesmühlen

Es ist die klassische Ausbildung eines Tätowierers, wenn man es so nennen darf: Mit einer Mappe voller Zeichnungen betrat Franziska Hermann im Jahr 2016 ein Tattoostudio in Berlin. Seinerzeit lebte sie in der Bundeshauptstadt und wollte sich dort den Traum erfüllen, sich oder vielmehr ihre Kunstwerke auf Körperteilen anderer zu verewigen.

Ausprobieren konnte sie sich zunächst auf Kunsthaut und dann stellte der Besitzer des Studios seine Wade zur Verfügung. „Heute muss ich sagen: Schön war es nicht“, erinnert sich die 32-Jährige lachend. Da noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, übte sie fleißig weiter. Schließlich ist es eine totale Umstellung, vom Stift plötzlich zur Tätowiermaschine zu greifen. Und Fehler wegradieren kann man auch nicht. „Ich musste erst ein Gefühl dafür bekommen“, erklärt sie.

Spezialisierung Neotraditional-Tattoos: Klare Linien, satte Farben

Eisern verfolgte Franziska Hermann ihren Traum – und wurde immer besser. 2018 meldete sie ihr Gewerbe an und mietete sich in einem Berliner Studio ein. Zwei Jahre später kommt sie in ihre Heimatstadt Grevesmühlen zurück und eröffnete am 9. Mai ihr eigenes Studio in der Wismarschen Straße: Atelier „tattoo-franzi“. „Ich konnte durch Corona lange Zeit nicht arbeiten“, bedauerte sie. Seit dem 7. Mai dürfen Tätowierer wieder loslegen und zwei Tage später war es dann auch für sie soweit. „Eigentlich früher als geplant, aber es hatte sich so ergeben, nachdem ich die leer stehende Gewerbefläche in Grevesmühlen entdeckte.“

Ihr Handwerk lernte Franziska Hermann in Berlin. Quelle: privat

Die Nachfrage nach Tattoos sei groß, freut sie sich. Spezialisiert hat sich die junge Frau vor allem auf Neotraditional-Tattoos (klare Linien und satte Farben), realistische Tattoos und auf den sogenannten Stil Dotwork, was mit „Punktarbeit“ übersetzt werden kann – also ein Tattoo in Punkten. Termine können mit ihr per Mail unter tattoo-franzi@web.de oder per WhatsApp unter 01523/7165443 vereinbart werden. Eindrücke ihrer Arbeit sind auf Instagram (franzi_herm) oder auf Facebook (“Motte“) zu finden.

Von Jana Franke