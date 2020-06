Zu welchen Leistungen der aktuelle Kader imstande ist, weiß keiner besser als Frank Stolte. Als Trainer führte er zusammen mit Harry Krause und dem sportlichen Leiter Sven Kruggel die Mannschaft von der Kreisliga in die Kreisoberliga. Beim coronabedingten Abbruch der Saison stand der GFC hinter der zweiten Mannschaft des FC Schönberg 95 auf Platz zwei der Tabelle, was sich auch bei der angewendeten Quotientenregel nicht änderte und den Aufstieg in die höhere Klasse bedeutete.

Außerdem kennt Stolte viele der Spieler schon länger als ein Jahrzehnt, feierte zusammen mit ihnen große Erfolge. Dazu gehörten Meisterschaften und Pokalsiege auf Kreisebene ebenso wie der Sieg in der Landesliga, den seine A-Junioren 2019 ohne eine Saisonniederlage errangen. Danach bildeten sie das Gerüst der Männermannschaft, die statt einer weiteren Saison gegen den Abstieg in der Kreisliga von Beginn an oben mitspielte. Trotz allem war es nach Ansicht von Stolte wichtig, dass es auf der Trainerposition mal ein neues Gesicht gibt. Er stellte selbst den Kontakt zu dem Trainer-Ehepaar aus Hornstorf nahe Wismar her.

„Wir freuen uns, dass die längere Suche nach einem Trainer erfolgreich war“, so GFC-Präsident Klaus Welzer. Auch für ihn ist klar, dass die Grevesmühlener bei allem Jubel über den Aufstieg immer noch in einer niedrigen Klasse spielen. Das möchte er so schnell wie möglich ändern. Wann der Spielbetrieb in der neuen Saison beginnt, steht derzeit noch nicht fest. Aber trainiert wird beim GFC wieder in allen Altersklassen. „Bis hin zu den G-Junioren. Dazu haben wir vorher auch mit den Eltern Gespräche geführt. Sie wollten das ebenso wie ihre Kinder“, so Welzer.

Frank Stolte bleibt dem GFC erhalten. In der neuen Saison will er die A-Junioren trainieren. Unterstützt wird er dabei von seinem Sohn Janek und Peter Robst.