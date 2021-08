Grevesmühlen

Am Grevesmühlener Bahnhof können Fahrgäste sich wieder beraten lassen und Fahrkarten kaufen. Das Videoreisezentrum, eines von drei in MV, bietet den Service auf eine ganz neue Art an. Seit dieser Woche steht das Gebäude an der Westseite des sanierten Bahnhofsgebäudes.

Mario Wehr, Inhaber des Café Kaffeebrenners im Bahnhof, ist froh über die Investition der Deutschen Bahn. „Und es funktioniert wirklich gut, auch wenn einige Fahrgäste noch etwas vorsichtig sind und Angst vor der Technik haben. Ich habe es ausprobiert, und ja, es läuft.“ Wehr ist nicht nur Betreiber des Cafés, sondern auch Stadtvertreter. Die Kommunalpolitiker hatten im Vorfeld mit der Bahn über den Standort verhandelt, dann das denkmalgeschützte Ensemble und die moderne Technik wollten auf dem Papier nicht wirklich zueinanderpassen. „Aber jetzt haben wir einen guten Standort, die graue Farbe ist auch ok. Und es steht genau an der Stelle, an der die meisten Fahrgäste unterwegs sind.“

So sieht es von innen aus, links der Bildschirm für die Beratung, daneben der Drucker für die Tickets und die Fahrpläne, rechts der Bezahlbereich. Quelle: Michael Prochnow

Do funktioniert das Videoreisezentrum

Fahrgäste melden sich über eine Ruftaste in der Videozentrale. Mitarbeiter der Bahn schalten sich auf den Bildschirm im Videoreisezentrum und beraten per Videochat zu möglichen Reiseverbindungen, Preisen und Angeboten. Die Mitarbeiter sitzen übrigens in der Zentrale in Braunschweig. Gezahlt wird bar, mit EC- oder Kreditkarte. Verbindungsinformationen und Fahrkarten werden sofort vor Ort ausgedruckt. Geöffnet ist es montags bis freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr. Wer außerhalb dieser Zeit Fahrkarten kaufen will, kann das an dem herkömmlichen Fahrkartenautomaten tun, der an der Unterführung steht.

Viertes VRZ in Sassnitz geplant

„Das Videoreisezentrum verbindet das Beste aus analoger und digitaler Welt“, so Joachim Trettin, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Mecklenburg-Vorpommern. „Fahrgäste profitieren von einer persönlichen Beratung, und das auch in der Fläche mit attraktiven Öffnungszeiten.“ „Mit dem Videoreisezentrum in Grevesmühlen haben wir jetzt erstmals auch im Nordwesten des Landes diese Alternative im Angebot, um die ‚persönliche‘ Beratung der Kunden fortzuführen“ betont Berthold Witting, Geschäftsführer der VMV-Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. „Die beiden Videoreisezentren in Binz und Demmin werden von den Bahnreisenden sehr gut angenommen. Dies zeigt, dass die Digitalisierung auch dem öffentlichen Personenverkehr hilft, den persönlichen Kontakt zu den Kunden beizubehalten. Wir planen deshalb bereits ein viertes Videoreisezentrum in Sassnitz.“

Der sanierte Bahnhof in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow