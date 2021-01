Boltenhagen

Dichtgedrängt stehen die Menschen normalerweise am 1. Januar auf der Seebrücke und am Strand von Boltenhagen, während sich Hunderte in die eisigen Fluten stürzen. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders.

Und dennoch halten einige Mutige an der Tradition fest. So wie Diana Städtke aus Grevesmühlen und Nele Diercks aus Lübeck, die beiden Freundinnen sind in den vergangenen vier Jahren am Neujahrstag in die Ostsee gesprungen. „Weil wir in Boltenhagen immer Silvester gefeiert haben, wollten wir nicht nur zuschauen sondern mitmachen“, so Diana Städtke. Im vergangenen Jahr waren mit 408 Männern, Frauen und Kindern so viele Teilnehmer am Start wie noch nie. Diesen Rekord, so hatten die Freundinnen gehofft, hätte man 2021 vielleicht brechen können. Doch im Spätsommer war bereits klar, dass aufgrund der Pandemie keine Großveranstaltungen stattfinden können. Das Neujahrsanbaden wurde abgesagt. Doch so leicht ließen sich die 26 und 24 Jahre alten Frauen nicht unterkriegen. Denn: „Auch dieses Jahr wollten wir dann unsere Tradition beibehalten und haben uns den Mut gefasst uns auffällig anzuziehen und sind ins kühle Wasser gesprungen.“ Respekt!

Mit knapp 2000 Zuschauern und 35 Startern hatte am 1. Januar 1998 übrigens alles einmal angefangen.

Von Michael Prochnow