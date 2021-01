Neujahrsbaden in Boltenhagen: Diese mutigen Frauen waren im Wasser

Boltenhagen

Wo normalerweise Tausende die Seebrücke und den Strand bevölkern am 1. Januar, war in diesem Jahr in Boltenhagen sehr viel Platz. Denn das Neujahrsanbaden, seit 1998 Tradition und Mega-Event, fiel wegen Corona aus. Doch einige Mutige ließen es sich nicht nehmen, trotzdem in die Ostsee zu springen. So wie die beiden Freundinnen Diana Städtke (26) und Nele Diercks (24) aus Grevesmühlen und Lübeck waren in den vergangenen vier Jahren auch dabei. „Weil wir in Boltenhagen Silvester feiern, wollten wir eben nicht nur dabei sein, sondern auch den Spaß beim Mitmachen haben“, so Diana Städtke. Vor einem Jahr sprangen 408 Männer, Frauen und Kinder am Neujahrstag in die Ostsee – Rekord. Denn wollten die beiden Freundinnen zusammen mit den anderen Teilnehmern in diesem Jahr erneut brechen. Stattdessen wurde es ein ganz besonderes Neujahrsanbaden – zu zweit mit einigen wegen Spaziergängern am Strand. Wir sagen: Riesenrespekt und auf ein Neues am 1. Januar 2022!

Von Michael Prochnow