Neujahrssegen: Kirchengemeinde in Nordwestmecklenburg trotzt Corona

Gressow

Sie haben lange überlegt in der Kirchengemeinde Gressow. Wie der Neujahrssegen auch in diesem Jahr, trotz Corona und all der Auflagen, zu den Menschen in der Kirchengemeinde kommt, die ihn haben wollen.

Weil Stern- oder Neujahrssingen in diesem Jahr nur mit einem hohen Aufwand möglich wäre – die kleinen Sängerinnen und Sänger dürfen nicht alle in einem Bus fahren – kam man in Gressow auf eine andere Idee: Der Segen wird nun quasi in den Boden gerammt und zwar in Form eines Schildes, das direkt hinter jedem Ortsschild, der zur Kirchengemeinde gehörenden Ortsteile befestigt wird.

„Damit segnen wir alle, die sich gesegnet fühlen wollen in dem jeweiligen Ort. Ein Ort ist doch in gewisser Weise auch eine Art Haus oder Zuhause, eben von mehreren Menschen“, freut sich Jens Wischeropp. „Wer nicht an Gott glaubt, fühlt sich eben nicht angesprochen.“ In den letzten Jahren, so Wischeropp, stelle er aber fest, dass immer mehr Atheisten, die sich sonst nicht kirchlich engagieren, auf den Segen am Jahresanfang aber irgendwie Wert legen.

So mag es durchaus möglich sein, dass sich der ein oder andere normalerweise nicht Gläubige in diesen schwierigen Zeiten doch über etwas Segen freut, wenn er oder sie am Ortseingang daran vorbeifährt. Außerdem erhalten all die Menschen, die sich sonst am Jahresanfang über einen persönlichen Segen freuen, in diesem Jahr eine besonders gestaltete Grußkarte. Die Aktion beginnt am Freitag, dem 8. Januar, und läuft noch über die darauffolgende Woche.

Normalerweise ziehen an jedem 6. Januar die kleinen Sternsinger von Gressow – die sich offiziell Neujahrssänger nennen, weil das Sternsingen eine katholische Tradition und inzwischen wohl tatsächlich so etwas wie eine geschützte katholische Marke ist – in einer kleinen Gruppe los und beglücken die Menschen in ihrer Region. Inzwischen sind es, sagt der Gressower Gemeindepädagoge Jens Wischeropp, der gemeinsam mit seiner Frau Käte Wischeropp diese Aktion maßgeblich organisiert, um die 80 bis 90 Haushalte, die alljährlich an jedem Jahresanfang gern besungen und mit dem mit Kreide über oder an die Haustür geschriebenen Segen bedacht werden wollen.

Der Segen, der auf den Schildern hinter den Ortseingangsschildern zu lesen sein wird: „21 * C+M+B+20“, steht dabei nicht für die Namen der Heiligen Drei Könige „Caspar, Melchior und Balthasar“, wie oft angenommen. Die Buchstaben sind die lateinische Abkürzung für „Christus mansionem benedicat“, was auf Deutsch „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Der Stern steht für den Stern von Bethlehem, dem die Sterndeuter auf dem Weg zur Krippe des Jesuskindes gefolgt sind. Die drei Kreuze sind Zeichen für den Segen: „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Die Zahl zeigt das jeweilige Jahr an.

Von Annett Meinke