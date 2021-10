Neukloster

Nach langer Corona-Pause ist es wieder so weit: Die Klasbachtaler Blasmusiker laden zu einem Konzert in die Stadthalle Neukloster ein. Beim 8. Klasbachtaler Musiksonntag am 7. November nimmt das Orchester seine Gäste gemäß dem Motto „Ein Wiedersehen mit Blasmusik“ auf eine Reise durch die Welt der Blasmusik.

Aktuell bereiten sich die Musikerinnen und Musiker intensiv auf ein Programm vor, das sie Ende Oktober in einem professionellen Studio aufnehmen wollen. Unterstützt werden sie dabei von Holger Müller und Franz Tröster von den „Egerländer Musikanten – Das Original“. Die beiden Profimusiker sind den Klasbachtalern seit ihrem Jubiläum 2019 freundschaftlich verbunden. Mit den Aufnahmen soll in den nächsten Monaten die erste CD der Klasbachtaler Blasmusik produziert werden – das ist seit vielen Jahren ein Herzenswunsch des Ensembles.

Neue Songs der kommenden CD und alte Lieblingsstücke

Beim Musiksonntag darf sich das Publikum auf ein zweiteiliges Konzertprogramm freuen, bei dem neben dem frisch eingespielten CD-Programm Lieblingsstücke der letzten Jahre präsentiert werden. Um auch dem Nachwuchs eine Bühne zu geben, gestaltet die Krümelmonsterband der Kreismusikschule „Carl Orff“ Nordwestmecklenburg aus Wismar ein kleines Vorprogramm.

Für Besucher wird es Kuchen und Getränke, einen herzhaften Imbiss sowie Kaffee geben. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen vor Ort.

Die begrenzten Karten sind demnächst für 10 Euro (inkl. Kaffee) an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: in Neukloster in der Tourist-Information, im Seniorenclub und bei Raumausstattung Bertold Riek; in Warin bei Biedermann Optik und in Wismar ebenfalls bei Biedermann Optik sowie den beiden Filialen der Konditorei Senf. Reservierungen per E-Mail an kontakt@klasbachtaler.de sind ebenfalls möglich. An der Tageskasse gibt es Restkarten für 12 Euro und Tribünenkarten für 6 Euro. Einlass ist ab 14 Uhr, das Konzert beginnt um 15 Uhr.

Von OZ