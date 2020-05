Dassow

Acht Wochen war die Tür zu fantastischen Welten der Science-Fiction verschlossen. Nun öffnet sie wieder: die Star-Wars-Ausstellung Outpost One in Dassow. „Wir freuen uns auf die Gäste“, sagt Marc Langrock. Er hat das bundesweit bekannt gewordene Projekt 2019 initiiert.

Die Corona-Pause ist zu Ende. Am 13. Mai beginnt in Dassow eine neue Episode im Krieg der Sterne. Um die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter zu schützen, haben die Macher von Outpost One ihr Konzept verändert. „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind“, sagt Kirstin Langrock, Geschäftsführerin von Galactic Indoor und Marc Langrocks Frau.

Alle 30 Sets sind geöffnet

Die Gäste können weiterhin alle 30 filmreifen Sets besuchen, die das Fanprojekt auf über 1300 Quadratmeter mit lebensgroßen Figuren präsentiert. Kirstin Langrock erklärt, was neu ist: „Wir halten die Gruppen klein.“ Die Standard-Touren sind jetzt ausschließlich für geschlossene Gruppen mit höchstens fünf Besuchern. Die Macher von Outpost One erläutern: „Vor diesem Hintergrund bieten wir keine Einzeltickets für die Touren an, sondern es kann nur ein Gruppenticket für den jeweiligen Zeitslot gebucht werden.“

Das Ticket könne bis zu einer Obergrenze von fünf Personen von beliebig vielen Gästen genutzt werden. Das bedeutet: Auch einzelne Gäste und Paare dürfen Outpost One besuchen, wenn sie ein Gruppenticket buchen. Kontakte zu Dritten werden so vermieden. Ausgeschlossen ist auch, dass Gäste in der Ausstellung auf andere Besucher treffen.

Die Touren durch die Welt der Science-Fiction starten mit 15-minütigem Abstand und führen wie eine Einbahnstraße nur in eine Richtung. Am Eingang können sich ebenfalls keine Gäste begegnen. Es gibt jetzt einen separaten Ausgang.

Outpost-One-Initiator Marc Langrock (49) und Galactic-Indoor-Geschäftsführerin Kirstin Langrock (46) stehen neben Han Solo (l.) und Chewbacca. Quelle: Jürgen Lenz

Im Vorraum halten sich nur diejenigen auf, die als nächste durch die Ausstellung gehen. „Es soll keine Kontakte zu anderen Besuchern geben“, bekräftigt Marc Langrock. Er rät, nicht spontan zu kommen, sondern Eintrittskarten übers Internet zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit: anrufen. „Dann sehen wir, wie die Verfügbarkeit ist“, kündigt Marc Langrock an.

Audio-Führung für die Besucher

Auf Führungen durch einen Tourguide verzichten die Betreiber von Outpost One vorerst. Sie erklären: „Stattdessen befinden sich einige Mitarbeiter in den Ausstellungsräumen, die sich im Hintergrund halten, aber gerne unter Beachtung des Mindestabstandes für Fragen zur Verfügung stehen.“ Die Besucher werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wer keine dabei hat, kann vor dem Rundgang eine zum Selbstkostenpreis kaufen.

Eine Audio-Führung informiert die Gäste und leitet sie von Set zu Set. Premium-Touren sind ebenfalls auf fünf Personen begrenzt. Die gebuchten VIP-Touren werden individuell mit den Gästen abgesprochen.

Öffnungszeiten und Kontakt Outpost One in Dassow öffnet mittwochs bis freitags von 13 Uhr bis 18.30 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 Uhr bis 18.30 Uhr. Die letzte Tour startet um 17 Uhr. Telefonischer Kontakt: 0152/026 50 481, E-Mail info@outpost-one.de, Internetseite www.outpost-one.de

Über die Zeit der Schließung sagt Kirstin Langrock: „Für die Mitarbeiter und Aushilfen war es hart.“ Sie haben die Zeit aber für einige Arbeiten genutzt, Details verschönert, Wände raumschiffgerecht verkleidet, ein neues Set gebaut. Marc Langrock sagt: „Wir haben das Beste aus dem Lockdown gemacht.“

Marc Langrock stellt in einem neuen Diorama eine Szene aus dem Film „Star Wars: Die letzten Jedi“ nach. Quelle: Jürgen Lenz

Ein längerfristiges Projekt sind Dioramen mit Landschaften und Figuren in kleinerem Maßstab. Die Outpost-One-Macher präsentieren sie in naher Zukunft in einer zweiten Halle in Dassow ihren Gästen.

Von Jürgen Lenz