Neustart für bekannten Kinderchor in Schönberg

Schönberg

Kinder im Vorschul- und Grundschulalter sind willkommen in einem Chor, den die Kirchengemeinde Schönberg nach einer Pause neu gründen will: die Schönberger Kurrende. Gefragt sind nach Auskunft des Kirchenmusikdirektors Christoph D. Minke Mädchen und Jungen, die Freude am Singen haben und einmal wöchentlich intensiv proben wollen. Christoph D. Minke erläutert: „Dabei geht es neben dem eigentlichen Singen und Erleben von Musik in der Gemeinschaft auch um das Experimentieren mit der Stimme bis hin zur Stimmbildung, um die Ausprägung eines Rhythmusgefühls, um die Gehörbildung und um das Erlernen von Noten bis hin zum Vom-Blatt-Singen einfacher Melodien.“

Einst war die Schönberger Kurrende bekannt – vor allem durch ihren Gesang, aber auch durch die auffälligen roten Mäntel, die die Kinder trugen. Der Chor sang im Weihnachtsoratorium und in der Matthäuspassion von Bach, in Gottesdiensten und zu anderen Gelegenheiten.

Singend lernen und lernend singen

Christoph D. Minke betont: „Verbindlichkeit ist dabei ein wichtiges Moment: Ein Chor entsteht nur, wenn er sich nicht ständig verändert.“ Um diese Verbindlichkeit spürbar herzustellen, hat sich die Kirchengemeinde entschlossen, einen monatlichen Beitrag von fünf Euro für die Teilnahme zu erheben. „Dafür wird singend gelernt, lernend gesungen“, erklärt der Kirchenmusikdirektor. Treffpunkt ist ab Januar 2020 an jedem Donnerstag um 16.15 Uhr für zunächst 45 Minuten der große Saal im Katharinenhaus hinter der Schönberger Kirche.

Bettina Oest wird den Chor leiten. Sie singt seit 50 Jahren im Chor und ist ausgebildete Erzieherin, Heilerzieherin und Musikerzieherin. Anmeldungen können Eltern mit dem Namen und Geburtsdatum des Kindes per E-Mail schicken: kurrende@schoenberger-musiksommer.de

Von Jürgen Lenz