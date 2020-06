Neustart im Wismarer Wonnemar: Diese Regeln gelten jetzt für Besuche und Tickets

Wismar

Maik Spangenberg steht am Beckenrand und gibt das Kommando, auf das Frauke Möller sehnsüchtig gewartet hat: „Und ab!“ Die Lehrerin springt ins Wasser. Dabei muss sie genau auf ihren Vordermann achten. Denn in Corona-Zeiten gilt das Abstandsgebot auch im Schwimmbecken. „Fünf Meter, dann kann der nächste starten“, erklärt der Ausbilder.

Er überwacht das Einschwimmen der angehenden Rettungsschwimmer. Die haben Mitte März nach dem Ausbruch der Viruspandemie ihre Ausbildung unterbrechen müssen. Vier Stunden haben ihnen damals noch gefehlt. Jetzt nach drei Monaten geht es wieder los und weiter.

Ein Schritt zurück zur Normalität

„Endlich“, sagt Frauke Möller. Sie hat den Kurs früher schon einmal absolviert, jetzt möchte sie ihr Wissen auffrischen, um den Schwimmunterricht ihrer Schule zu betreuen. Dass sie nun während des Lehrgangs einige Regeln einhalten muss, sei etwas beschwerlich, aber auch ein weiterer, guter „Schritt zur Normalität“.

Auch Maik Spangenberg, Vorsitzender der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wismar, freut sich über die Wiederaufnahme des Trainings. „Wir brauchen die Leute für die Türme am Strand und für die Schulen“, sagt er. Um die 20 Frauen und Männer sind in diesem Ausbildungskurs. Sie sind am 11. Juni die ersten Schwimmer, die ins Wonnemar-Bad dürfen. Punkt 19.32 Uhr sind die ersten beiden „Schüler“ im Wasser. Ihnen folgen die anderen mit dem geforderten Mindestabstand. Niemand darf dicht aufschwimmen, niemand überholen, niemand darf sich lange am Beckenrand festhalten. Es wirkt so, als wäre eine Gruppe Soldaten im Wasser. Maik Spangenberg und Co-Trainerin Dana Gromoll freuen sich über die Disziplin ihrer Schüler im Becken: „Die ist wichtig, damit wir weiter trainieren können.“

Tarifkonzept gibt es nicht mehr

Die Reifenrutschen bleiben gesperrt. Quelle: Kerstin Schröder

Centermanager Peter Spiekermann ist beim ersten Training als Zuschauer dabei. Er freut sich, dass wieder Leben ins Wonnemar-Spaßbad kommt – zunächst mit den Rettungsschwimmern und in wenigen Tagen dann mit den normalen Badegästen. Die dürfen nach jetzigem Plan in einer Woche – also am 20. Juni – in die Becken hüpfen, wenn das Gesundheitsamt dem Corona-Konzept von Peter Spiekermann zustimmt. Und das beinhaltet einige Nutzungsänderungen. Die wichtigste ist: Das bisherige Tarifkonzept mit Gruppen-, Tages- und Familientickets gibt es vorerst nicht mehr.

Die Gäste können sich nicht mehr den ganzen Tag im Wonnemar aufhalten. Stattdessen werden ihnen zwei Zeitfenster angeboten. Von 10 bis 15 Uhr und von 16 bis 21 Uhr. „In der Stunde dazwischen wird alles desinfiziert, die Liegen, die Handläufe, die Böden“, erklärt Peter Spiekermann.

Tickets sind nur online buchbar

Die Tickets können nicht mehr vor Ort gekauft, sondern müssen vorher online gebucht werden. „Weil wir die Kontaktdaten aufnehmen müssen“, sagt der Centermanager. Der Preis steht noch nicht fest, Kinder unter fünf Jahren genießen aber weiterhin freien Eintritt.

Alle Bereiche auf einmal können die Badegäste bis auf Weiteres nicht mehr nutzen. Sie müssen sich nun zwischen Spaßbad mit Gesundheitsbad und Sauna entscheiden. Die Reifenrutschen bleiben gesperrt. In den Umkleiden im Bad wird nur jeder vierte Schrank geöffnet, in der Sauna jeder zweite Schrank. In den Duschen dürfen sich maximal fünf Personen gleichzeitig aufhalten. Die Liegen werden 1,50 Meter voneinander entfernt aufgestellt.

Feucht- und Dampfsaunen bleiben zu

Im Foyer besteht bis zu den Umkleiden Maskenpflicht. Auch im Gastro-Bereich gibt einige Einschränkungen, das Selbsteinfüllen von Getränken ist zum Beispiel nicht möglich. Bei den Saunen dürfen nur die ab 80 Grad genutzt werden. Aufgüsse gibt es nicht. Feucht- und Dampfsaunen bleiben geschlossen.

Das sind viele neue Regeln für den Neustart – doch Peter Spiekermann nimmt sie in Kauf, wenn dafür der Betrieb wieder starten kann. „Drei Monate schließen zu müssen, ist für eine Einrichtung wie unsere eine enorme finanzielle Belastung“, erklärt er. Massagen, Kosmetik, Fitness, Tennisplätze und das Bad hätten keine Einnahmen gehabt, aber weiter Kosten im sechsstelligen Bereich produziert. „Deswegen sind wir froh, wieder öffnen zu dürfen“, betont er.

Peter Spiekermann hofft, dass nun auch die Gäste kommen. Der Fitnessbereich sei nach der Wiedereröffnung verhalten angelaufen, doch inzwischen werde er wieder rege genutzt. Das gleiche mache sich auch auf den Tennis- und Badminton-Plätze bemerkbar. „Die Leute wollen wieder raus, was unternehmen und sich bewegen“, sagt der Wismarer. Das Interesse am Spaßbad scheint jedenfalls groß zu sein – viele Menschen haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder nachgefragt, wann es losgeht.

Abschlusstag am Strand in Wendorf

Ein gemeinsamer Abschlusstag der Rettungsschwimmer-Jugend am Strand von Wismar-Wendorf: Die Mädchen und Jungen machen Ballspiele. Quelle: Kerstin Schröder

Das wollten auch viele Rettungsschwimmer wissen. Der Jugendkurs hat sich für einen gemeinsamen Abschlussnachmittag nun nochmal am Strand von Wismar-Wendorf getroffen, um ein wenig Zeit miteinander zu verbringen. Aufgeteilt in kleine Gruppen haben sie sich mit Ballspielen die Zeit vertreiben. „Es ist schön, alle wiederzusehen“, sagt Helena und Anne (beide 14).

Sie möchten später als Rettungsschwimmerinnen am Strand eingesetzt werden. Auch an Wettkämpfen beteiligen sie sich. „Durch diese Zwangspause sind wir total aus der Übung, das nervt.“

Von Kerstin Schröder