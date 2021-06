Rehna

Die Corona-Pause ist vorbei. Eine der wichtigsten Touristenattraktionen in Westmecklenburg hat ihre Türen wieder weit geöffnet. „Jetzt können Besucher, die einen negativen Testnachweis oder die Impfung beziehungsweise die Genesung von einer Corona-Infektion nachweisen, das Kloster wieder besichtigen“, erläutert Antje Reinhold, Mitarbeiterin der Kloster- und Stadtinformation in Rehna.

Bis Dienstag, den 22. Juni, stellt der Hamburger Fotograf Volkmar Krause seine mit einer Camera obscura aufgenommenen Bilder aus. Eine Themenführung mit Musikperformance beginnt am Sonntag, den 20. Juni, um 14 Uhr. Anlass ist ein Jubiläum: das 900-jährige Bestehen des Prämonstratenser-Ordens.

Mittelalterliche Gesänge und Infos über Kloster

Die Gästeführerinnen Dorothea Schalk und Annette Prien und die Sängerin Brita Rehsöft nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise in eine abgeschiedene Welt. Sie verbinden Informationen zur Geschichte des Nonnenklosters mit mittelalterlichen Gesängen der Frauen, aber auch mit Geräuschen und Stimmen.

Für diese Veranstaltung und alle anderen gilt: Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Deshalb bittet die Kloster- und Stadtinformation um Anmeldung unter der Telefonnummer 038 872 / 527 65 oder per E-Mail an info@kloster-rehna.de. Geöffnet ist das Kloster Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen 11 bis 17 Uhr. Jährlich besuchen rund 10 000 Gäste aus nah und fern die historische Anlage.

Führung und Wellness

Klosterführung und Wellness: Das bietet der Klosterverein am Sonntag, den 13. Juni, und dem darauffolgenden Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Sylvia Schilling wird über Sebastian Kneipp und dessen Wirken detailliert erzählen. „In dieser zweistündigen Führung stellen die Teilnehmer zudem ein Kräuterpeeling her“, erläutert die Kloster- und Stadtinformation. In einer Kneippanlage können die Gäste die wohltuende Wirkung des kalten Wassers ausprobieren. Eintrittspreis: ebenfalls zwölf Euro.

Eine Kneipp-Anlage kann auf dem Gelände des Klosters in Rehna besucht werden. Quelle: Wolfgang Maxwitat

In den darauffolgenden Wochen und Monaten lädt der Klosterverein Rehna zu zahlreichen weiteren Veranstaltungen ein, darunter die Ausstellung „Norddeutsche Landschaften – Weite und Licht“ mit Bildern aus der Kunstsammlung des NDR. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, den 26. Juni, um 16 Uhr.

Die Sängerin Bettina Ullrich und die Pianistin Claudia Hrbatsch gestalten am Sonnabend, den 17. Juli, den Chansonabend „Salon d’histoire“. Beginn um 20 Uhr im Nonnengarten. Vom 4. Juli bis 26. September ist das Kloster in Rehna Schauplatz der Themenführungen „Das Erbe der Prämonstratenser.“ Sie beginnen um 14 Uhr, dauern eine Stunde und kosten acht Euro pro Person.

Von Jürgen Lenz