Nichtschwimmerin aus Grevesmühlen berichtet: „Die Scham ist das Schlimmste“

Jeder vierte Erwachsene in Deutschland kann nicht schwimmen. Nadine (Name von der Redaktion geändert) ist eine von ihnen. Ja, sie schämt sich, sagt die 38-Jährige aus Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg). Deshalb möchte sie auch nicht mit ihrem richtigen Namen und schon gar nicht mit Foto in die Zeitung. Aber ihre Geschichte möchte sie erzählen, um anderen Nichtschwimmern im Erwachsenenalter Mut zu machen.

Zwei Kinder hat Nadine – ihre Tochter ist neun, ihr Sohn drei Jahre alt. Planschen ist für beide, wie für fast jedes Kind, ein Ereignis. „Wenn wir im Sommer zusammen zur Ostsee gefahren sind, habe ich mich nur im flachen Wasser aufgehalten. Im Schwimmbad blieb ich im Kinderbecken. Ich hatte ja mit meinem kleinen Sohn immer ein Ausrede“, schildert Nadine.

Angst gewann die Oberhand

„Ich war auf einer Dorfschule, da gab es keinen Schwimmunterricht“, erzählt sie. Und irgendwann war der Zeitpunkt verpasst. Die Angst vor tiefem Wasser war groß und gewann schließlich die Oberhand. „Mit meinen Freunden bin ich trotzdem zum nahe gelegenen See gefahren und habe mir nichts anmerken lassen“, erinnert sie sich. Auch hier: Ausreden, Ausreden, Ausreden. An einem fröhlichen Sommernachmittag wollte ein Mitschüler Nadine vom Steg stoßen. „Ich habe geschrien, mich an ihm festgekrallt. Sein Oberkörper war am Ende total zerkratzt. Ich hatte Todesangst“, sagt sie. Fortan fuhr sie nicht mehr mit zum See.

Angst vor dem Wasser: Jeder vierte Erwachsene in Deutschland kann nicht schwimmen. Quelle: Pexels

Ihrer Tochter hat Nadine zunächst nicht erzählt, dass sie nicht schwimmen kann. „Ich habe sie zum Schwimmkurs angemeldet, weil sie wie ihre beste Freundin schwimmen wollte“, erinnert sich Nadine. Ruckzuck hatte sie die Sache drauf und konnte schwimmen. ‚Mama, komm doch mit ins Tiefe‘, hat sie immer wieder zu ihr gesagt. ‚Ich muss auf deinen Bruder aufpassen‘, war dann die Standardausrede.

Die Wende

Dann das Schlüsselerlebnis: Im Familienurlaub waren sie an einer privaten Badestelle. Ihre Tochter tobte vergnügt im Wasser. Der kleine Bruder beobachtete sie vom Steg aus, kam ins Straucheln und stürzte. „Ich habe ihn schon im Wasser gesehen“, erzählt Nadine noch immer geschockt. Ihr Sohn fiel nicht ins kühle Nass, „aber er hätte und ich hätte absolut nichts machen können“.

Sie hatte danach kaum eine ruhige Nacht, malte sich im Traum immer wieder Horrorszenarien eines ertrinkenden Sohnes aus. Ihre Angst vor Wasser und vor dem Ertrinken übertrug sie am Ende sogar auf ihn. „Er wollte schon gar nicht mehr mit in die Schwimmhalle und saß dort nur am Beckenrand. Da war für mich klar, ich muss etwas machen“, sagt Nadine.

Sie vertraute sich dem Schwimmlehrer ihre Tochter an. „Ich habe mich geschämt. Die Scham ist eigentlich das Schlimmste.“ Seit einem halben Jahr nimmt Nadine Schwimmunterricht – Einzelunterricht war für sie Bedingung. Die kleine Halle im Landkreis haben sie und ihr Schwimmlehrer dann meistens für sich alleine.

Unterstützung von der Familie

Am Anfang habe sie im Wasser nur geheult, sagt sie lächelnd. Das sei vorbei, aber die Angst ist immer noch da. „Ich habe irgendwie kein Vertrauen zum Wasser und zu meinen Fähigkeiten“, gibt Nadine zu. Ein paar Züge kann sie bereits.

Unter Tränen erzählte sie ihrer Tochter nun, dass sie nicht schwimmen kann. „Sie hat mich in den Arm genommen und gesagt, dass sie stolz auf mich ist, dass ich nun einen Schwimmkurs mache“, sagt Nadine noch immer gerührt. Auch ihr Mann unterstützt sie und ist stolz auf sie. Auch wenn es noch dauert – aufgeben will Nadine nicht. Denn von Ausreden am Strand oder im Schwimmbad hat sie genug.

