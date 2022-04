Niendorf

Es ist entschieden: In Niendorf an der Wohlenberger Wiek wird eine Ferienhaussiedlung mit maximal 40 Häusern gebaut. Das hat die Gemeindevertretung zumindest im Grundsatz beschlossen, nachdem sich Hohenkirchens Bürgermeister Jan van Leeuwen (CDU) mit Bewohnern des Ortsteils über deren Befürchtungen und Kritik ausgetauscht hatte. Sie stören sich vor allem daran, dass Natur, beziehungsweise Ackerfläche für den Tourismus bebaut werden soll.

Holzhäuser mit Gründach im Hang

Mit den aktuellen Plänen, über die die Gemeindevertretung jetzt einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, sollen aber Urlaub und Ökologie in Einklang gebracht werden. „Die Investoren wollen ökologische Holzhäuser bauen, die leicht in den Hang gebaut werden und Gründächer bekommen sollen“, erklärt Jan van Leeuwen. „So wären sie vom alten Dorf oberhalb fast nicht zu sehen.“

Ursprungspläne schon älter als 20 Jahre

Planen lässt das Projekt Patric Meier, der in Niendorf bereits die Ferienhaussiedlung Meerleben realisiert hat. Auch dabei handelt es sich um Holzhäuser mit Gründächern. Meier ist aber nicht der erste Investor, der in Niendorf die Ferienhäuser bauen möchte. „Den Bebauungsplan gab es schon vor der Gemeindefusion und wir fassen ihn jetzt zum dritten Mal an“, sagt Jan van Leeuwen. Ursprünglich wollte jemand auf dem Grünland 91 Ferienhäuser und ein Hotel bauen. Das ist aber schon länger vom Tisch.

Schonend mit Landschaft umgehen

„Den Bewohnern von Niendorf war vor allem wichtig, dass die Ferienhaussiedlung nicht zu dicht an die bisherige Bebauung heranrückt und auch nicht über die Bebauungsgrenze in der Nord-Süd-Richtung hinaus kommt“, erklärt van Leeuwen. Die Ferienhäuser sollen nicht in die Landschaft hineinragen. All das sei bei den bisherigen Gesprächen berücksichtigt worden. „Viele unpopuläre Ideen der Investoren, dass sie lieber höher und mit noch mehr Betten bauen wollten, aber die Gemeinde gegengesteuert hat, sind ja gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen.“ Mit den jetzigen Investoren um Patric Meier könne die Gemeinde landschaftsverträglich planen.

Hinter dem Kindermotorland in Niendorf an der Wohlenberger Wiek soll eine ökologische Ferienhaussiedlung gebaut werden. Quelle: Malte Behnk

Maximal 40 statt 91 Ferienhäuser plus Hotel

Maximal 40 Ferienhäuser sehen sie jetzt vor und ein Hotel soll es nicht mehr geben. „Es soll eine offene Siedlung ganz ohne Zäune werden, in der auch so gut wie keine Autos fahren. Dafür wird am nördlichen Rand ein Parkplatz geplant“, erklärt der Bürgermeister das Konzept. „Sie wollen auch Elektrofahrzeuge anschaffen, um den Gästen einen Anreiz zu geben, mit der Bahn anzureisen. Die Elektroautos sollen dann am Bahnhof in Wismar oder Grevesmühlen abgestellt werden, damit die Gäste nach Niendorf fahren können.“ Urlaub klimafreundlicher zu machen, ist ein Ziel der Investoren. „Sie haben die Gewinnmaximierung ganz aus dem Konzept herausgenommen“, so van Leeuwen.

Zusätzlichen Wohnraum schaffen

So kommt es zu einer weiteren Entwicklung. „Ganz neu ist der Gedanke, dass wir einen Anteil fester Wohnnutzung in das Gebiet bekommen. Zehn Häuser könnten dauerhaft bewohnt werden“, sagt der Bürgermeister. Dann würde die Ferienhaussiedlung nicht mehr als die Hälfte der Bebauung in Niendorf ausmachen. Allerdings müssen für so eine gemischte Nutzung Pläne verändert werden.

Maximal 150 Betten geplant

Jan van Leeuwen betont aber, dass die heutigen Planungen weit unter den Vorstellungen liegen, die Investoren noch in den 1990er Jahren hatten. „Wir haben die Fläche um ein Drittel reduziert“, sagt er. Die Fläche, die jetzt nicht bebaut wird, soll mit Ausgleichspflanzungen zu einem Biotop werden, das sowohl für Einheimische wie auch Urlauber erlebbar sein soll. „Die Zahl der Gästebetten ist von damals 400 auf höchstens 150 Betten reduziert und auch die Zahl der Häuser wurde deutlich heruntergeschraubt.“

Projekt soll weitere Entwicklung mitfinanzieren

Damit sind viele Wünsche der Niendorfer zumindest teilweise berücksichtigt worden. Aber die Gemeinde Hohenkirchen will den Ort an der Wohlenberger Wiek auch weiter touristisch entwickeln. „Und die Investoren der Ferienhaussiedlung werden sich am Ausbau der Infrastruktur beteiligen“, sagt Jan van Leeuwen. Die Gemeinde würde etwa 400 000 Euro bekommen. Auch soll die Vermietung der Häuser über eine Gesellschaft vor Ort erfolgen, so dass Arbeitsplätze entstehen und Steuereinnahmen fließen können.

Mehr Service und mehr Sicherheit am Strand

Das gesamte Umfeld des Strandes in Niendorf soll verbessert werden. „Wir planen einen barrierefreien Zugang zum Strand, eine sichere Überquerung der Landesstraße und zum Beispiel ein Servicegebäude mit Duschen“, sagt Jan van Leeuwen. „Da würde ich mir wünschen, dass sich die Niendorfer auch mehr in die Gestaltung einbringen.“

Von Malte Behnk