„Night of Light“: Auch Grevesmühlener Piraten rufen um Hilfe

Grevesmühlen

Der markante und weithin sichtbare Eingangsbereich in Schiff-Form des Piraten Open Air Theaters war am Montagabend in rotes Licht getaucht. Mit der Aktion „Night of Light“ („Nacht des Lichts“) machte die Veranstaltungsbranche deutschlandweit auf ihre prekäre Situation durch die Corona-Krise aufmerksam. Viele Organisatoren von kulturellen Ereignissen sind in finanzielle Not geraten.

Auch das Piraten Open Air-Theater in Grevesmühlen hatte sich an dem Hilferuf beteiligt. Ab 21.30 Uhr leuchteten mehr als 60 rote Scheinwerfer das Schiff an. Fast 4000 Gebäude sind bundesweit für die Aktion angemeldet worden – überwiegend von Firmen aus der Veranstaltungs- und Eventbranche. Sie wollen mit der Lichtaktion auf ihre Situation seit Einführung der Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Die roten Gebäude seien ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung der Branche, die echte Hilfe anstelle von Kreditprogrammen benötige, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Sie fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.

„Helft uns! Helft den privaten Theatern im Land. Wir waren die Ersten, die in der Corona-Krise Berufsverbot erhielten, und jetzt sind wir die letzten, an die man noch denkt.“ Diesen Appell richtete Intendant Peter Venzmer bereits in der vergangenen Woche in einem Livestream anlässlich der Einweihung der neuen Redaktionsräume der OZ in Richtung Politik. Am vergangenen Freitag wäre der Startschuss für die 16. Grevesmühlener Piraten-Theater-Saison gewesen. Statt voller Ränge, wie in den vergangenen Jahren, gibt es mit der Corona-Krise Kurzarbeit für Darsteller und Techniker.

Peter Venzmer, Intendant des Piraten-Open-Airs in Grevesmühlen Quelle: Ove Arscholl

„Wir bekommen keine Mitteilung, wie es weiter geht. Das ist unfähr“, verdeutlichte Peter Venzmer, der sich dahingehend von der Politik alleine gelassen fühlt. „Wir haben 13 Jahre gebraucht, um uns deutschlandweit einen Namen zu machen. Die Stadt Grevesmühlen wird oft mit dem Piraten Open Air verbunden. Es war schwer, diesen Status zu erarbeiten, und den wollen wir auch nicht aufgeben.“

Seit mehr als 15 Jahren hat das Piraten Open Air Theater seinen Standort am Stadtrand von Grevesmühlen. Erfolgreich. In diesem Jahr fließen keine Einnahmen, hohe Kosten aber bleiben. Zuschüsse vom Staat für private Theater gibt es nicht. Geflossen ist lediglich die Einmalzahlung von 15 000 Euro am Anfang der Pandemie als Überbrückungshilfe. Das Piraten-Theater unter den derzeit auferlegten Beschränkungen zu öffnen, ist laut Venzmer nicht kostendeckend. Maximal 300 Personen dürften unter umfangreichen behördlichen Auflagen pro Aufführung dabei sein.

Von Jana Franke