Noch bis 10. Juli fürs Real-Madrid-Feriencamp in Schönberg anmelden

Schönberg

Zum 7. Mal findet in Schönberg das Real-Madrid-Feriencamp statt. Aufgrund der Corona-Krise konnte der ursprüngliche Termin – 22. bis 26. Juni – nicht gehalten werden. Das Camp wurde verlegt und findet nun vom 27. bis 31. Juli beim FC Schönberg 95 statt. „Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen alles dafür getan, um trotz der höheren Gewalt einen Ersatz-Termin zu finden, damit alle Teilnehmer tolle, gemeinsame Tage erleben können“, heißt es vom FC Schönberg 95. In Zeiten von Corona ist ein Konzept mit allen nötigen Hygienemaßnahmen erstellt worden.

Was ist im Camp enthalten: zwei Trainingseinheiten pro Tag, eine Spielanalyse mit personalisierter Scorecard, ein Trikotset und und ein Trainingsball, Trinkflasche und Sportbeutel, ein sportgerechtes Mittagessen und ein sportliches Weiterkommen sowie eine Best Teamplayer-Auszeichnung. Eingeladen sind alle fußballbegeisterten Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis 16 Jahren. Das Camp findet auf dem Kunstrasenplatz des FC Schönberg 95 im Palmbergstadion statt.

Anzeige

Anmeldungen für das Camp sind ab sofort ausschließlich über die E-Mailadresse feriencamp@fcschoenberg95.de möglich. Dort können auch die Kosten für die Teilnahme erfragt werden. Weitere Informationen gibt es zu den Öffnungszeiten direkt im Sportbüro des FC 95 – dienstags und donnerstags 14 bis 18 Uhr, mittwochs 13 bis 16 Uhr und freitags 12 bis 14 Uhr. Telefon: 038828/21667. Anmeldeschluss ist der 10. Juli.

Weitere OZ+ Artikel

Von Jana Franke