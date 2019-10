Grevesmühlen

Was, wenn Wände Ohren hätten? Welche Geschichten könnten die privaten Räume, in denen wir leben, erzählen? Wie würden sie den Wechsel der Zeiten, Menschen und Systeme beschreiben? Welche Auswirkungen hatten die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf das Privatleben ihrer Bewohner? Mit einem feinen Gespür für das, was unter der Oberfläche verborgen liegt, hat sich Nina Gühlstorff auf die Suche nach Familiengeschichten aus Schwerin und Umgebung gemacht. Aus den Begegnungen ist ein dokumentarischer Theaterabend entstanden, der auf eine Entdeckungsreise durch eine leer stehende Wohnung einlädt und im Gestern und Heute nach der Perspektive für das Morgen forscht.

„Linien“ heißt das Theaterstück, das entstanden ist und am 14. Oktober um 19 Uhr im Bürgerbahnhof Grevesmühlen anlässlich der Veranstaltungsreihe „30 Jahre Wende – Was uns bewegt(e)“ zu sehen sein wird. Noch gibt es Karten, die an der Abendkasse für fünf Euro erhältlich sind.

„Linien“ ist ein Kooperationsprojekt der freien Gruppe AKA:NYX, des Volkstheaters Rostock und des Mecklenburgischen Staatstheaters. Nina Gühlstorff, gebürtige Ratzeburgerin, studierte Musik - und Sprechtheaterregie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding und arbeitet an renommierten Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Mitglied der Gruppe AKA:NYX arbeitet sie darüber hinaus an partizipativen Formaten und dokumentarischen Theaterprojekten. So realisierte sie zuletzt „Believe Tank“ am Landestheater Tübingen und „ Ciao Bella Ciao“ am Nationaltheater Weimar.

Von Jana Franke