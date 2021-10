Noch mehr Windräder? Größere Flächen bei Grevesmühlen geplant

Grevesmühlen

Wie viele Windkraftanlagen werden in Nordwestmecklenburg in den nächsten Monaten noch gebaut? Diese Frage bewegt derzeit sowohl die Investoren als auch die Einwohner. Das Staatliche Amt für Umwelt und Natur (Stalu) hat in den vergangenen Monaten bereits einige Anlagen genehmigt, so unter anderem die beiden Windräder bei Santow, für Questin liegen ebenfalls Genehmigungen vor. Doch das dürfte nur der Anfang sein. Denn derzeit hat der Regionale Planungsverband die Entwürfe für die Windeignungsflächen in Westmecklenburg ausgelegt. Und dort gibt es einige Überraschungen. Unangenehme wie Mathias Peters aus Bonnhagen westlich von Grevesmühlen erklärt.

Die Karte zeigt die geplanten Windeignungsflächen rund um Grevesmühlen. Quelle: Grafik Arno Zill

„Aus dem Bericht geht hervor, dass Bonnhagen nur als Splittersiedlung betrachtet wird,

Mathias Peters Quelle: Archiv

das hat Auswirkungen auf den Abstand, so dass das Gebiet größer geworden ist.“ Statt wie vorher etwa sechs Windräder könnten bis zu acht Stück dort entstehen, sollte der Plan Rechtskraft erlangen. Bis zum 2. November, also kommenden Dienstag, können noch Stellungnahmen an den Verband geschickt werden. Der Entwurf ist im Internet einzusehen unter www.region-westmecklenburg.de. Mathias Peter hat seine Stellungnahme, die sich sowohl auf die Themen Naturschutz, die Einflüsse auf die Anwohner und die Frage, wie der Strom überhaupt im Netz verteilt werden soll, stützt, mit einer Unterschriftenliste ergänzt. Mehr als 400 Anwohner aus der Region haben sie unterzeichnet.

Ein Punkt, den der Mitarbeiter des Grevesmühlener Zweckverbandes ebenfalls kritisiert, ist der Umstand, dass die Gemeinde Stepenitztal, zu der Bonnhagen gehört, nicht einmal eine Stellungnahme abgeben konnte. Nach OZ-Informationen sollen die entsprechenden Unterlagen vom Amt in Grevesmühlen nicht an die Gemeinde weitergeleitet worden sein. „Wie kann so etwas sein bei so einem wichtigen Thema?“, fragt Mathias Peters.

Planungsverband entscheidet über Eignungsflächen

Der Regionale Planungsverband, in dem Vertreter sämtlicher Kommunen aus Westmecklenburg sitzen, Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sogar im Vorstand, schafft mit dem Entwicklungsplan die Grundlage für den Ausbau der Windenergie. Bislang können Investoren Anträge auf den Bau der Windräder stellen, die dann das Stalu bearbeitet. Wird der Plan rechtskräftig, dürfen die Anlagen nur noch innerhalb der ausgewiesenen Areale errichtet werden. Ein erster Versuch des Planungsverbandes, die Eignungsflächen festzulegen, erwies sich als juristisch fehlerhaft. Deshalb die erneute Auslegung, im kommenden Jahr soll der Raumentwicklungsplan gültig sein – sofern keine Klagen kommen.

Doch die sind zu befürchten. Mathias Peters und die übrigens Anwohner von Bonnhagen sind nicht die einzigen, die beispielsweise gegen die Regelung protestieren, dass ihre Gemeinde nicht als Dorf, sondern als Splittersiedlung angesehen wird und somit nur noch 800 Meter als Mindestabstand zu Windrädern gelten statt 1000 Metern. Zudem seien in dem Areal regelmäßig Seeadler zu beobachten, auch die Nähe zum FFH-Gebiet Radegasttal sei ein Faktor, der nicht genügend berücksichtig worden sei.

Von Michael Prochnow