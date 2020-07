Schönberg

Freunde eines alten Handwerks werden aus allen Himmelsrichtungen nach Schönberg reisen, um bei der offenen norddeutschen Spinnmeisterschaft anzutreten. „Wir rechnen mit etwa 18 bis 20 Teilnehmern“, sagt Wolfgang Woitag, Vorsitzender des Vereins „Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern“ und Mitglied der „Montags-Spinner“ in Breesen, die den Wettbewerb organisieren. Die Meisterschaft startet am Sonnabend, den 1. August, um 11 Uhr auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“, Johann-Boye-Straße 7. Landwirtschaftsminister Till Backhaus ist Schirmherr des Wettkampfs.

Die Vorfreude in Schönberg ist groß. Museumschef Olaf Both sagt: „Bisher haben sich etwa 15 Spinnerinnen und Spinner von Wolle angemeldet und ich freue mich sehr, diesen Schönberger Guinnessbucheintrag schließen zu können, denn es ist für uns das erste Mal.“

Starter aus Sachsen-Anhalt

Bisher war die offene norddeutsche Spinnmeisterschaft Teil des Erntefestes in Kneese. Das wurde aber wegen Corona abgesagt. Wolfgang Woitag erklärt: „Wir sind froh, dass wir es in Schönberg machen können. Es passt wunderbar auf den Denkmalhof und dort ist genug Platz. Man kann gut die Abstände einhalten.“

Anmelden können sich Frauen und Männer nicht nur telefonisch unter 3886/2955 oder per E-Mail unter wwoitag @t-online.de, sondern noch am Wettkampftag von 10 bis 11 Uhr in Schönberg. Deshalb weiß Wolfgang Woitag noch nicht genau, wie viele Spinnerinnen und Spinner antreten werden und wo sie herkommen. Er berichtet: „Wir hatten auch schon welche aus Sachsen-Anhalt.“ Startgebühr: drei Euro. Die Wolle wird gestellt.

Wolfgang Woitag (65) aus Veelböken ist Hauptorganisator der offenen norddeutschen Spinnmeisterschaft in Schönberg. Quelle: Frank Söllner

Worum genau geht es bei den offenen norddeutschen Spinnmeisterschaften in Schönberg genau? Wolfgang Woitag erklärt’s: „Aus 80 Gramm gekämmter Wolle im Kardenband soll in 90 Minuten ein möglichst langer Faden gesponnen werden.“ Der Faden müsse also möglichst dünn gesponnen werden. Manche schaffen zehn Meter, andere 90. Wolfgang Woitag betont: „Ehrgeiz ja, aber wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen Spaß an der Freude haben.“ Nur mechanische Spinnräder werden zugelassen.

Nachdem die Fäden vermessen sind, werden die Sieger geehrt. Sie bekommen einen Pokal. Aber auch die anderen Starter werden nicht leer ausgehen. Der Hauptorganisator kündigt an: „Jeder bekommt eine Urkunde und einen kleinen Preis.“

„Wir wollen das alte Handwerk präsentieren.“

Wolfgang Woitag erläutert den Hintergrund der offenen norddeutschen Spinnmeisterschaft. „Wir wollen das alte Handwerk präsentieren und erhalten und jüngere Menschen dafür begeistern“, erklärt der 65-Jährige, der in Veelböken ( Landkreis Nordwestmecklenburg) wohnt.

„Schönberg singt“ in Freilichtmuseum Ein offenes Singen ist nach der norddeutschen Spinnmeisterschaft die nächste Veranstaltung auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ in Schönberg. Die Kirchengemeinde lädt ein am Donnerstag, den 6. August, um 19 Uhr. Der Schönberger Posaunenchor wird Musikwünsche erfüllen und zum Mitsingen einladen. Stücke aus dem Schönberger Liederbuch werden erklingen.

Was motiviert die „Montags-Spinner“ in Breesen? Wolfgang Woitag antwortet: „Es macht Freude, das alte Handwerk zu erhalten.“ Auch sei das Spinnen etwas sehr Entspannendes. „Man kommt runter“, erzählt Wolfgang Woitag. Dann nennt er zwei weitere Vorzüge der traditionsreichen Handwerkskunst: „Die Motorik wird geschult und man kann sich künstlerisch mit der Wolle betätigen, wenn man will.“

Rund 18 Frauen aus Nordwestmecklenburg und Schwerin treffen sich montags in Breesen und lassen die Spinnräder rattern. Wolfgang Woitag ist derzeit der einzige Mann. „Das Spinnen war in früherer Zeit eine Männerdomäne. Das hat sich geändert“, erklärt er.

Kleiner Markt mit regionalem Angebot

Der Denkmalhof in Schönberg lockt am 1. August nicht nur mit der offenen norddeutschen Spinnmeisterschaft. „Ein kleiner Markt mit regionalem Angebot rundet das Ganze ab“, kündigt Olaf Both an. Er freue sich sehr, dass ab 11 Uhr parallel zur Meisterschaft handgemachte Musik dargeboten wird. Mitarbeiter des Volkskundemuseums in Schönberg backen an dem Tag Bauernbrot und Platenkauken. Die Handarbeitsdamen der Kirchengemeinde bieten ihre Waren an und auch Liköre werden zu haben sein. Der Eintritt ist am 1. August frei. Das Museum bittet die Besucher um eine Spende.

Wie berichtet, fällt das für den 30. August geplante Museumsfest aus. Grund für die Absage der Großveranstaltung: die Corona-Bestimmungen.

Von Jürgen Lenz