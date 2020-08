Wismar

Mehr als 25 Stände mit Honig-Produkten und allem, was dazugehört, erwarten am Sonnabend, 29. August, die Besucher in Wismar. Der Norddeutsche Honigmarkt, der zum fünften Mal stattfindet, zeigt nicht nur, was die Arbeit der Imker ausmacht. Er ist auch eine gute Gelegenheit, um sich über den natürlichen Rohstoff zu informieren. Von 10 bis 18 Uhr ist der Markt, der vor der Nikolaikirche aufgebaut wird, geöffnet. Gegen 13 Uhr wird Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus erwartet, er wird unter anderem die Prämierung der besten Honigsorten vornehmen. Unter den Teilnehmern des Marktes wird auch das Bienenmuseum Moorrege aus Schleswig Holstein sein, hier ist eine virtuelle Vorstellung des Museums geplant. Ebenfalls wird das Bienenzuchtzentrum Bantin vom Landesverband der Imker mit dem Bienen-Infomobil vertreten sein.

Von Michael Prochnow