Nordwestkreis: Feuerwehr warnt vor brüchigen Eisflächen

Frostige Temperaturen begleiten uns schon einige Tage und für das Wochenende sind größere Mengen Schnee vorhergesagt. Für winterliches Vergnügen und eine Fahrt auf Kufen über den See ist es aber noch längst nicht lange genug kalt gewesen.

Feuerwehren, Polizei und Ordnungsämter warnen ausdrücklich davor, Eisflächen zu betreten. Was zu tun ist, wenn es dennoch zu einem Unfall gekommen ist, erklärt zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr Damshagen auf ihrer Facebook-Seite.

Sofort den Notruf wählen

„Solltet ihr eingebrochene Personen entdecken, bleibt ruhig und wählt den Notruf“, ist die wichtige Nachricht. „Der Mitarbeiter der Leitstelle wird euch dann weitere Anweisungen geben und euch Hilfe schicken.“

Rettung ist gefährlich

Von einer Rettung auf eigene Faust wird in der Regel abgeraten. Feuerwehrleute kennen verschiedene Methoden, Menschen aus dem eingebrochenen Eis zu retten und haben auch Hilfsmittel wie Leitern oder ein Boot.

Aber auch für die ausgebildeten Helfer ist eine Rettung aus einem gefrorenen See immer ein gefährlicher Einsatz. Das gilt nicht nur für Seen, sondern auch schon für große Pfützen, die sich auf Ackerflächen gebildet haben können.

Ab 20 Zentimetern begehbar

Zuletzt war es 2017 um diese Zeit im Jahr so kalt, dass auch der Vielbecker See in Grevesmühlen zugefroren war. Doch selbst bei einer Eisdicke von damals sieben Zentimetern wurde noch ausdrücklich vor dem Betreten gewarnt. Bis zu einer Dicke von 20 Zentimetern hätte es für eine offizielle Freigabe der Eisflächen anwachsen müssen. Vermutlich wird es in diesem Jahr nicht mehr so lange so kalt bleiben, dass die Schlittschuhe noch zum Einsatz kommen.

Hydranten von Schnee freihalten

Da es aber weiterhin schneit und die weiße Pracht uns weiter begleitet, bitten Feuerwehren momentan dringend darum, beim Schneeräumen auf die im Boden eingelassenen Hydranten zu achten und sie freizuhalten. Als Hinweis diene immer ein weißes Schild mit roter Umrandung, das anzeigt, wo sich ein Hydrant befindet.

Auf keinen Fall sollte der Schnee jetzt genau auf diese Hydranten geschaufelt werden. Wenn die Wasseranschlüsse vom Schnee verdeckt sind, vergehen möglicherweise wichtige Minuten für einen Löscheinsatz, bis die Hydranten entdeckt werden.

Von Malte Behnk