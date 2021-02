Grevesmühlen

Genau 11 729 Kinder werden in Nordwestmecklenburg derzeit in Krippen, Kitas und bei Tagesmüttern betreut. Zumindest theoretisch, denn aufgrund der Pandemie sind die Einrichtungen im Landkreis derzeit schätzungsweise nur zur Hälfte ausgelastet – Tendenz steigend, sollten die Coronazahlen weiter sinken.

Doch die Plätze in den Einrichtungen im Landkreis reichen nicht aus, in einigen Bereichen würden Eltern vergeblich auf einen Platz für ihr Kind warten. Deshalb investieren Land und Bund seit Jahren in die Kapazitäten. So wurden in Nordwestmecklenburg in den vergangenen vier Jahren mit 1,1 Millionen Euro fast 100 neue Kitaplätze gefördert. „Und es geht noch weiter, das aktuelle Förderprogramm nimmt gerade Fahrt auf“, sagt Ingo Funk, 2. Beigeordneter des Landkreises und unter anderem zuständig für den Bereich Kita. Rund 1,76 Millionen Euro stehen derzeit zur Verfügung, um weitere Plätze zu schaffen.

Ingo Funk, 2. Beigeordneter der Landrätin von Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

53-Krippen und 36-Kitaplätze

Der Landkreis hatte die Träger aufgerufen, Anträge einzureichen. Mehr als 25 landeten schließlich auf dem Tisch von Anna Bahr, Sachgebietsleiterin für den Bereich Kita und Krippe in der Kreisverwaltung. Weil die Anträge allerdings ein Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro umfassten, musste der Jugendhilfeausschuss entscheiden. „Priorität haben die Anträge, bei denen am Ende die meisten Plätze entstehen“, erklärt Anna Baht das Vorgehen. Sechs Anträge wurden schließlich ausgewählt, die sich unter anderem mit Projekten in Grevesmühlen, Selmsdorf, Neukloster und Glasin beschäftigen. Die Liste liegt jetzt beim Land, dort wird entschieden, ob die sechs Projekte gefördert werden. Die Förderung beträgt 90 Prozent, zehn Prozent sind Eigenanteil des Antragstellers. Insgesamt geht es bei den möglichen Projekten um die Schaffung von 53 Krippen und 36 Kitaplätzen.

500 Kinder mehr in Betreuung als noch vor einem Jahr

Anna Bahr, Sachgebietsleiterin für den Bereich Kita und Krippe in Nordwestmecklenburg. Quelle: Michael Prochnow

„Weil das Budget nicht alle Vorhaben abdeckt, haben wir dem Land mitgeteilt, dass Nordwestmecklenburg einen entsprechenden Mehrbedarf hat“, so Ingo Funkt. So stellt der Landkreis sicher, dass, sollte in anderen Kreisen Mittel nicht abgerufen werden, weitere Projekt realisiert werden können. Dass der Bedarf in der Region nach wie vor steigt, zeigt die Entwicklung innerhalb der vergangenen Monate. „Ich hatte im Januar 2020 die Gesamtzahl der betreuten Kinder abgefragt, das waren etwa 500 weniger als in diesem Januar“, berichte Ingo Funk. Der Anstieg hänge seiner Ansicht nach unter anderem damit zusammen, dass Mecklenburg-Vorpommern die Elternbeiträge für die Kitas abgeschafft habe. „Ein weiteres Problem dabei ist, dass die Kostenfreiheit dazu geführt hat, dass Eltern ihre Kinder statt halb- nun ganztags angemeldet habe.“ Das führe dazu, dass mehr Personal benötigt würde. Und das ist seit einigen Jahren Mangelware.

Von Michael Prochnow