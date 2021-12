Nordwestmecklenburg: 140 Neuinfektionen an einem Tag

Wismar

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 140 Corona-Neuinfektionen erfasst. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 4,4, die Auslastung der Covid-Intensivbetten auf 47 Prozent, die Infektionsinzidenz im Landkreis steigt auf 368,4. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Orange.

Derzeit sind landesweit die Schutzmaßnahmen der Warnstufe Orange in Kraft, in die auch das Bundesland eingestuft ist. In Landesteilen, die für sich entsprechend lange im roten Bereich stehen, gelten schärfere Maßnahmen.

Außer Nordwestmecklenburg befinden sich noch Schwerin und Ludwigslust-Parchim auf Warnstufe Orange, die anderen Landesteile auf rot. Die meisten Fälle am Mittwoch meldet Ludwigslust-Parchim mit 277, die höchste Infektionsinzidenz hat weiterhin Vorpommern-Greifswald mit 641,7.

Von OZ