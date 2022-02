Nordwestmecklenburg: 153 Neuinfizierte am Montag

Wismar

Seit Freitag erfasste das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg 435 Neuinfektionen. Am Samstag waren 257 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden, 25 am Sonntag und 153 am Montag. Die Infektionsinzidenz sinkt auf 1535,1. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt im Vergleich zu Freitag leicht auf 3,8. Die Belastung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten im Klinikcluster liegt bei 9,5 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes bleibt NWM weiterhin orange eingestuft.

Landesweit gelten die Corona-Regeln der Stufe Orange

In Mecklenburg-Vorpommern gelten derzeit in allen Landesteilen die Regeln der Stufe Orange, genauso wie in Nordwestmecklenburg. Nur für die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald gilt die Regelstufe Rot.

In der regionalen Einstufung ist die Zahl der rot eingestuften Gebiete wieder gestiegen: Dazu gehören jetzt Vorpommern-Greifswald, die Mecklenburgische Seenplatte, der Landkreis Rostock und auch die Landeshauptstadt Schwerin. Die höchste Infektionsinzidenz am Montag weist der Landkreis Rostock auf mit 1551,1. Die meisten Neuinfektionen meldet mit 525 die Stadt Rostock.

Weitere zwölf Menschen sind an oder mit Corona gestorben

Landesweit wurden 1859 Neuinfektionen gemeldet und es gibt zwölf Todesfälle zu beklagen. Seit Freitag haben sich insgesamt 6177 Personen neu mit Covid-19 infiziert. Die Hospitalisierungsinzidenz in MV liegt jetzt bei 7,6, die Infektionsinzidenz bei 1335,6. Die Belastung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten beträgt 12,1 Prozent, die Gesamtauslastung 82,1 Prozent.

Von OZ