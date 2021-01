Wismar

18 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldete das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Dienstag. Damit befinden sich aktuell 171 infizierte Personen in Quarantäne sowie 824 Kontaktpersonen. Leider ist auch ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bereits am Sonntag ist eine Person verstorben. Die Zahl der Menschen, die seit Pandemiebeginn an oder mit Corona verstarben, steigt damit auf 25.

Rund die Hälfte der Neuinfizierten befand sich bereits in Quarantäne, teilt Landkreissprecher Christoph Wohlleben mit. Bei zwei der Fälle handelt es sich um Krankenhauspatienten außerhalb von Nordwestmecklenburg. Bei ihnen wurde während ihres Aufenthaltes eine Infektion festgestellt.

Anzeige

Abstrichtests in Wismarer Flüchtlingsunterkunft

Nach einem Corona-Fall in der Flüchtlingsunterkunft in der Wismarer Haffburg am vergangenen Freitag wurden dort am Dienstag wie geplant die Abstrichtests durch ein mobiles Team des Landes durchgeführt. Insgesamt 193 Personen, die für das weitere Kontaktumfeld der infizierten Person infrage kommen, wurden getestet: jeweils vier Mitarbeiter und Sicherheitsleute sowie 185 Bewohner.

Inzidenzwert für NWM wieder zweistellig

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales weist für Nordwestmecklenburg jetzt eine Inzidenz von 90,3 aus. Nach einem Anstieg am Wochenende ist sie wieder unter die 100er-Grenze gefallen. Ebenso hat sich der Landesdurchschnitt mit 122 leicht entspannt. Nach wie vor hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 227,5 eine weiterhin hohe Inzidenz. Mit 148 Fällen hatte er auch wieder die höchste Zahl an Neuinfektionen. Weniger neue Fälle als NWM hatte nur die Hansestadt Rostock mit 14 Fällen.

Aktuell stellen sich die Fallzahlen wie folgt dar: 31 Infizierte gibt es in Wismar, 23 im Amtsbereich Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, jeweils 20 in Grevesmühlen und Lützow-Lübstorf, 19 in Grevesmühlen-Land, jeweils zwölf Fälle im Klützer Winkel, in Rehna und im Schönberger Land, jeweils elf in Gadebusch und im Amtsbereich Neukloster-Warin. Neuburg hat drei Fälle, die Insel Poel keinen.

Von OZ