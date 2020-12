Wismar

Wie bundesweit geht es auch in Nordwestmecklenburg mit steigenden Inzidenzwerten weiter. Am Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises 26 neue Fälle gemeldet. Elf dieser Neuinfektionen befanden sich bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Gesondert zu erwähnen sind dabei zwei Beschäftigte des Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt in Grevesmühlen und ein Patient im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen, dessen Aufnahmetest positiv war, sowie zwei neu aufgenommene Patienten im Sana Hanse-Klinikum in Wismar. Eine weitere Person aus Nordwestmecklenburg wurde in einem Krankenhaus in Schwerin positiv getestet.

Anzeige

Lesen Sie auch

Mit 192 Fällen in den vergangenen sieben Tagen ergibt sich nach Meldung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) eine Inzidenz von 122 für den Nordwestkreis. Der Bundesdurchschnitt am Samstag liegt bei einer Inzidenz von 163. Den Spitzenwert erreicht der Landkreis Regen in Niederbayern mit 572 laut Robert-Koch-Institut.

Von hw