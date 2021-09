Wismar

Das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Nordwestmecklenburg hat ein ruhiges Wochenende hinter sich als an denen zuvor. Am Sonnabend sind zwei neue Fälle von Covid19 gemeldet worden, am Sonntag und Montag jeweils null. Die Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt 1,3, die Infektions-Inzidenz 47,5.

Bereits am Sonnabend ist die Inzidenz in Nordwestmecklenburg unter 50 gefallen – damit wurde auch die Warnstufe der Corona-Ampel für den Landkreis auf die niedrigste Stufe „grün“ reduziert. Sollte die Ampelstufe fünf Tage lang durchgehend auf grün bleiben, kann der Landkreis die Aufhebung der Maßnahmen für die Stufe gelb verkünden. Dies könnte bei fortgesetztem Trend in den nächsten Tagen der Fall sein – die Aufhebung würde dann voraussichtlich ab Freitag gelten.

Fälle nach Amtsbereichen

In der vergangenen Woche sind insgesamt 77 neue Infektionen im Landkreis registriert worden, die meisten in Wismar. In der Hansestadt hat es 33 Fälle gegeben, unter anderem an Schulen und aus dem Umfeld der Werft. Auch im Klützer Winkel sind etliche Neuinfektionen aufgetreten – 17 an der Zahl. An dritte Stelle steht der Amtsbereich Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen mit zehn Infektionen. Es folgen Grevesmühlen-Land mit neun Fällen, Neukloster-Warin und die Stadt Grevesmühlen mit jeweils drei Fällen und Neuburg mit zwei Fällen. Coronafrei geblieben sind Poel, Gadebusch, Lützow-Lübstorf, Rehna und das Schönberger Land.

Von OZ