Nordwestmecklenburg: 787 neue Corona-Infektionen am Mittwoch

Wismar

Am Mittwoch wurden für Nordwestmecklenburg 787 Neuinfektionen gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis sinkt leicht auf 6,3. Die Kurve der Infektionsinzidenz bewegt sich weiter nach oben auf 2197,8. Die Belastung der Intensivkapazitäten durch Covid-19 im Klinikcluster NWM, Ludwigslust-Parchim und Schwerin steigt leicht auf 14,1 Prozent.

Die Einstufung des Landkreises nach der Corona-Warnampel bleibt zwar in Stufe Orange. Aber in Mecklenburg-Vorpommern gelten die Regelungen der Corona-Warnstufe Rot und somit auch in Nordwestmecklenburg.

MV ist weiterhin auf der Stufe Rot. Als Region sind Schwerin, die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald rot eingestuft, Rostock und die anderen Landkreise in Orange. Die meisten Neuinfektionen meldet am Mittwoch Vorpommern-Rügen mit 2541 Fällen, in denen aber auch die Nachmeldungen von Dienstag enthalten sind. Die zweitmeisten Fälle wurden im Landkreis Rostock mit 1136 festgestellt. Er weist auch die höchste Infektionsinzidenz mit 2333,8 auf.

In Mecklenburg-Vorpommern wurden insgesamt 8321 Neuinfektionen und zwölf Todesfälle gemeldet. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 11,1 und die Infektionsinzidenz steigt auf 1938,8. Die Belastung der Intensivkapazitäten im Bundesland durch Covid-Fälle sinkt leicht auf 13,8 Prozent, die Gesamtauslastung liegt bei 83,4 Prozent.

Von OZ