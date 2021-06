Grevesmühlen/Wismar

Das Rätselraten um die Zukunft von Kerstin Weiss (SPD) geht weiter. Nordwestmecklenburgs Landrätin, die in der Stichwahl vor einem Monat um den Posten an der Spitze der Kreisverwaltung gegen den 33-jährigen Herausforderer und Landwirt Tino Schomann (CDU) verloren hatte, zieht sich nach wie vor aus der Öffentlichkeit zurück.

Offiziell ist die 55-Jährige im Urlaub, am 9. Juli ist der Stichtag für den Amtswechsel. In der kommenden Woche soll auf dem Kreistag ihr Nachfolger seine Ernennungsurkunde erhalten, traditionell die Aufgabe des bisherigen Amtsinhabers beziehungsweise in diesem Fall der Amtsinhaberin. Doch derzeit ist völlig unklar, ob Kerstin Weiss an der Sitzung teilnehmen wird.

Neue Ruhestandsregelung seit 2009

Dafür hat sie verlauten lassen, sich aus dem beruflichen Leben zurückzuziehen. Eine vorzeitiges Ende des Arbeitslebens nach Beamtengesetz (Paragraf 37, vorzeitiger Ruhestand, Anm. d. Red.) ist laut Innenministerium nicht möglich, dies sei nur für Beamte geregelt, die die Ministerpräsidentin in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Möglich ist das beispielsweise für Staatssekretäre und Regierungssprecher.

Im Fall von Kerstin Weiss greift offenbar eine andere Regelung des Landesbeamtengesetzes. Wie aus der Kreisverwaltung, die Landrätin selbst antwortet derzeit nicht auf Anfragen, mitgeteilt wurde, gelte hier die Ruhestandsregelung nach § 35. Demnach haben Beamte einen Anspruch auf einen Ruhestand vor Erreichen des regulären Alters von 65, wenn sie mindestens 14 Jahre eine sogenannte „ruhegehaltsfähige Dienstzeit“ absolviert haben und älter als 45 Jahre sind.

So viel könnte die Landrätin im Ruhestand bekommen Wie hoch das Ruhestandsgeld ist, das Kerstin Weiss bekommen würde nach ihrem Ausscheiden, lässt sich über diverse Portale im Internet recherchieren. Als Landrätin in MV bekommt sie die Besoldungsgruppe B 6, was rund 9400 Euro brutto im Monate entspricht, als Beigeordnete lag sie allerdings unter diesem Wert. Berechnet man jetzt den Beginn der Dienstzeit 2008, kommen rund 2900 Euro brutto als Ruhestandsgehalt heraus, das sie erhalten würde. Das allerdings ist nur eine grobe Schätzung.

Kerstin Weiss erfüllt jedoch nur einen dieser Punkte. Die 55-Jährige war vor ihrer siebenjährigen Amtszeit als Landrätin zur 2. Stellvertreterin der damaligen Landrätin Birgit Hesse und zur Beigeordneten gewählt worden. Das war 2008. Ergibt insgesamt 13 Jahre Dienstzeit als Beamtin. Also fehlt ein Jahr bis zum Pensionsanspruch.

Ja, und Nein: Denn Kerstin Weiss profitiert von einer Sonderregelung, wonach alle Wahlbeamten, die vor 2009 in ihr Amt berufen worden sind, nach der alten Regelung in den Ruhestand gehen können. Und die besagt, dass bereits eine Amtsperiode für die Ansprüche reicht. 2009 war das Gesetz entsprechend geändert worden, damit nicht jeder Wahlbeamte, der – um es auf den Punkt zu bringen – lediglich eine Amtszeit überstanden hatten, sich zur Ruhe setzen konnte.

So äußern sich die Parteien zu dem Fall

Simone Oldenburg, Vorsitzende der Fraktion Die Linke: „Vermutlich hat sich kein Versorgungsposten gefunden.“ Quelle: Wolfgang Kumm

Die Nachricht, dass Kerstin Weiss mit Mitte 50 sich aus dem Berufsleben verabschiedet, sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Simone Oldenburg (Die Linke) aus Gägelow ist Mitglied im Kreistag und Fraktionsvorsitzende im Landtag. „In der vergangenen Woche hat Kerstin Weiss verkündet, sie gehe nicht in den Ruhestand. Nun also doch“, so die Politikerin, die vor dem Eintritt in die Politik Schulleiterin in Klütz war. „Vermutlich hat sich kein Versorgungsposten gefunden. Wenn es möglich ist, in den Ruhestand einzutreten, dann ist es auch ihr gutes Recht diese Möglichkeit wahrzunehmen.“

Die SPD im Landkreis kommentiert die Nachricht folgendermaßen: „Die Frage des vorzeitigen Ruhestandes ist eine beamtenrechtliche Frage. Kerstin Weiss ist eine Wahlbeamtin. Es muss geprüft werden, ob die beamtenrechtlichen Regeln für ihren Fall gelten“, so Kreissprecher Sven Schiffner. Er kündigte an, dass die Landrätin nach ihrem Urlaub auch wieder persönlich für Fragen zur Verfügung stehen werde.

Inzwischen haben sich die Sozialdemokraten auch mit dem am Ende recht deutlichen Wahlergebnis beschäftigt, der CDU-Herausforderer hatte mehr als 60 Prozent der Wählerstimmen erhalten. Ein Wert, mit dem auch die Christdemokraten nicht gerechnet hatten.

Sprecher Sven Schiffner zur Aufarbeitung: „Der Kreisvorstand hat eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, die sich mit der tiefergehenden Analyse beschäftigt, warum diese Personenwahl verloren wurde. Zugleich soll in dieser Arbeitsgemeinschaft auch eine langfristige SPD-Strategie für die nächsten Jahre in Nordwestmecklenburg entwickelt werden.“

Anne Shepley, Vorsitzende der Kreistagsfraktion Bündnis 90/die Grünen, sieht den Fall gelassen. „Wenn sie ein Recht hat, in den Ruhestand zu gehen, dann ist das ganz allein ihre Entscheidung.“ Von Seiten ihrer Fraktion gebe es jedenfalls keine Kritik an dem Schritt. „Ich bin mir sicher, dass sie nicht die erste Landrätin ist, die diesen Schritt macht.“

Auch von Seiten der AfD ist der Schritt nachvollziehbar. „So funktioniert Demokratie, sie ist abgewählt worden. Und wenn es keine andere Verwendung für sie gibt und es ihr rechtlich zusteht, dann ist das die sinnvollste Lösung“, so Fraktionschef Jens-Holger Schneider.

Von Michael Prochnow