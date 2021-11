Wismar/Grevesmühlen

O Inzidenz, o Inzidenz, wie weit wirst du noch steigen? Mit Blick auf die Neuinfektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg bangt jeder Organisator von Kulturveranstaltungen, ob diese auch stattfinden dürfen – gerade, wenn sie für den Innenbereich geplant sind. So geht es auch der Kreismusikschule „Carl Orff“ mit Hauptsitz in Grevesmühlen und dem Nebensitz in Wismar. An drei Adventssonntagen sind mehrere Konzerte an mehreren Orten geplant. Die gute Nachricht: Die Schulleitung entschied, dass diese auch stattfinden sollen – zumindest nach aktuellem Stand und vor dem Hintergrund, dass die Zahlen nicht noch weiter steigen und die Corona-Ampel auf Orange oder gar Rot springt. Im vergangenen Jahr sind die beliebten Konzerte schweren Herzens abgesagt worden.

Für die Veranstaltungen gilt: 3G-Regel (genesen, getestet oder geimpft), Mund-Nasen-Schutz und Registrierung, zählt die Fachbereichsleiterin „Bühne“, Relia Paul, auf. Die Plätze sind allerdings aufgrund der Abstandsregeln begrenzt. „Daher bitten wir um vorherige Kartenreservierung“, erklärt sie. Möglich ist das unter der E-Mail-Adresse info@kms-nwm.de oder unter den Telefonnummern 03881/719688 und 03841/ 211881. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt und Kinder bis 14 Jahre drei Euro. Mädchen und Jungen bis sieben Jahre haben freien Eintritt.

Konzerte im Überblick

Am ersten Advent, 28. November, gibt es im Foyer des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen zwei Konzerte – um 15 Uhr unter der Überschrift „Es singt und klingt im Advent“, um 17 Uhr ist „Festliche Bläsermusik“ zu hören. Zeitgleich um 17 Uhr wird es in der Stadthalle Neukloster „Weihnachtsklänge mit Gesang, Geige, Akkordeon, Klavier und Gitarre“ geben.

Auch am zweiten Advent, 5. Dezember, gibt es zwei Veranstaltungsorte. In der Aula des Ernst-Barlach-Gymnasiums in Schönberg erleben die Gäste um 15 Uhr „Weihnachtsmusik für Jung und Alt“. Im Foyer des Gadebuscher Gymnasiums heißt es ebenfalls um 15 Uhr „Freude im Advent mit Musik und Schauspiel“.

Am dritten Advent, 12. Dezember, wird es in Herrnburg und Wismar musikalisch: im Foyer der Herrnburger Schule um 15 Uhr mit „festlicher Adventsmusik“ und in der Aula der Wismarer Arbeitsstätte der Kreismusikschule um 11 und um 15 Uhr mit „Musik im Advent“. Alle Konzerte dauern etwa 60 Minuten.

Gemeinsames Konzert mit Academy-Talenten

Dass auch Konzerte mit Abstand wunderbar funktionieren, zeigte die Kreismusikschule bereits am vergangenen Wochenende. Junge Talente der Einrichtung durften im Wismarer Bürgerschaftssaal Seite an Seite mit Schülern der Young Academy Rostock (Yaro) musizieren. „Seit vielen Jahren arbeiten wir eng mit der Young Academy Rostock zusammen“, erklärt der Leiter der Kreismusikschule, Hidehisa Edane. Mit dieser Kooperation hätten viele Kreismusikschüler ihren Weg zu einem Musikstudium gefunden. „Die Kooperation mit der Academy ist für uns ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit geworden.“

Ein solches Konzert mit Nachwuchsmusikern und Talenten der Academy hatte es in der Form noch nie im Landkreis gegeben. Hinter der Veranstaltung steht die Kooperation „Energie für Nachwuchs“ – ein Gemeinschaftsprojekt lokaler Musikschulen mit der Hochschule für Musik und Theater Rostock sowie den Stadtwerken vor Ort. „Gemeinschaftlich verfolgen wir die musikalische Förderung begabter Nachwuchsmusiker in der Region und für die Region“, erläutert Edane.

Zu den begabten Nachwuchsmusikern gehört auch die 16-jährige Klarinettistin Lara Präkelt, die an der Kreismusikschule von Kati Frölian unterricht wird. Insgesamt musizierten sechs Schülerinnen und Schüler Seite an Seite mit sechs Yaro-Schülern aus Stralsund, Rostock und Halle. Einen besonderen Beifall erntete der 17-jährige Laurenz Aldinger aus der Gesangsklasse von Relia Paul für seine Darbietung mit dem berühmten Popsong „I have nothing“ von Whitney Houston. Begleitet wurde er von Ilya Pril am Flügel. „Mit neun Jahren waren Gloria Reschke aus der Schauspielklasse und Marlena Modrow aus der Gesangsklasse die jüngsten Talente der Kreismusikschule, die auftraten“, erklärt Relia Paul, die an der Seite des Leiters der Academy, Stephan Imorde, durch das Programm führte. Eine Wiederholung? Abgeneigt sind beide Seiten jedenfalls nicht.

