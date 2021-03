Neuenhagen

Wo sonst Pferde entspannt ihre Runden drehen, bestimmte am Sonntag, 6. März 2011, rasanter Motorsport das Geschehen. In der Reithalle der Familie Horn in Neuenhagen veranstaltete der MC Dassow seinen ersten Hallen-Junior-Cup, über den die OSTSEE-ZEINTUNG am 8. März berichtete. 27 Jungen im Alter von fünf bis zwölf Jahren gingen dort in den Klassen 50 und 65 ccm an den Start.

Die Gastgeber hatten vor allem in der 50-ccm-Klasse allen Grund zur Freude. Nach seinem Sieg in Rehna am 22. Januar gewann Lokalmatador Johann Wilhelm Wagner auch die Premiere des eigenen Vereins. Paul Weisgerber machte den Doppelsieg bei den Fünf- bis Achtjährigen komplett.

Vom Aufbau der Strecke über die Zusammenstellung der Fahrerliste bis zur Planung des zeitlichen Ablaufs steckte der MC Dassow viel Arbeit den Cup. Unterstützt wurde der MC dabei von vielen Helfern, die sich unter anderem als Streckenposten zur Verfügung stellten, und vom Nachbarclub MC Rehna, der mit Material für die Strecke unter die Arme griff. Lars Bohnet: „Die Veranstaltung ist zwar noch ausbaufähig, aber wir sind alle positiv überrascht.“ Beim MC gehe man stark davon aus, dass es auch im kommenden Jahr einen Junior-Hallen-Cup des MC Dassow geben wird. Ausgetragen wurde der Cup übrigens im Speedway-Modus vier Fahrer pro Lauf.

Von Malte Behnk