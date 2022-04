Grevesmühlen

Rund 16 000 Festmeter Fichtenholz hat der schwere Sturm, der Ende Februar über Norddeutschland fegte und vor allem in Nordwestmecklenburg erhebliche Schäden anrichtete, gefällt beziehungsweise beschädigt. Seitdem laufen die Aufräumarbeiten in den Wäldern.

„Wir haben, wenn man es so sagen kann, Halbzeit“, fasst Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen, den aktuellen Stand zusammen. „Rund 8000 Festmeter sind in den Wäldern für den Abtransport vorbereitet, der in den nächsten Tagen weitergehen wird.“ Insgesamt sind allein beim Fichtenbestand 16 000 Festmeter betroffen.

Firmen vertraglich gebunden

Zum Vergleich: Ein Festmeter steht für einen Kubikmeter Holz. Eine Lastwagen-Ladung umfasst ungefähr 40 Raummeter, die nach der ersten Verarbeitungsstufe rund 24 Festmeter ergeben. Das bedeutet wiederum: Mehr als 1000 Lkw-Ladungen füllen allein die Sturmschäden im Forstamt Grevesmühlen.

„Wir hatten insofern Glück, dass wir bereits vor dem Sturm Firmen vertraglich gebunden hatten, die jetzt für uns die Arbeiten im Wald übernehmen“, so Rabe. Denn das größte Problem nach dem Sturm sei es gewesen, genügend Firmen zu finden, die das Holz aus dem Wald holen. Die Stämme werden anschließend verkauft, die Flächen wieder aufgeforstet.

Während im Selmsdorfer Wald die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sind, geht es in Gostorf und im Everstorfer Forst derzeit noch weiter. „Der Privatwald ist noch einmal ein ganz anderes Problem, dort müssen die Waldbesitzer selbst dafür sorgen, dass die Sturmschäden beseitigt werden. Und bei der angespannten Lage auf dem Markt wird es nicht leichter, Forstbetriebe zu finden, die noch Kapazitäten haben.“

