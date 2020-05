Nordwestmecklenburg: Bau von 946 Wohnungen genehmigt

Wismar

Im vergangenen Jahr ist der Bau von 946 Wohnungen in Nordwestmecklenburg genehmigt worden – das ist ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die IG Bauen-Agrar-Umwelt ( IG BAU) mitteilt. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts und Erfahrungen in der Baustoffindustrie.

Laut Jörg Reppin, Bezirksvorsitzender der IG BAU Mecklenburg, seien Bauarbeiter nicht nur Garanten dafür, dass genug Wohnraum zur Verfügung steht. „Sie leisten in der Krise seit Wochen einen entscheidenden Beitrag dafür, dass die heimische Wirtschaft nicht völlig abstürzt“, betont Reppin. Die Gewerkschaft fordert deshalb in den anstehenden Tarifverhandlungen ein „kräftiges Lohn-Plus“.

Wegezeit soll entlohnt werden

Außerdem sollen die Fahrzeiten zur Baustelle entschädigt werden: „Heute hier, morgen da – 70, 80, 90 und mehr Kilometer am Tag sind für Bauarbeiter keine Seltenheit, sondern eher die Regel“, berichtet Reppin. Für die vielen gefahrenen Kilometer und die dabei verlorene Lebenszeit müsse es endlich eine Entschädigung geben. Die Wegezeit sei deshalb für die IG BAU ein zentraler Punkt bei der Tarifrunde für die Baubranche, die am Dienstag (19. Mai) beginnt. Wegen der Corona-Krise waren die Verhandlungen zuvor verschoben worden.

Von OZ