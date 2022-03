Nordwestmecklenburg: Betrüger rufen mit falscher Sparkassen-Nummer an

Wismar

Die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest warnt vor betrügerischen Anrufen im Namen des Geldinstituts. In den vergangenen Tagen sind vermehrt solche Telefonate gemeldet worden. Die Betrüger gehen dabei mit einer besonderen List vor. Sie rufen unter einer gefälschten Telefonnummer der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest an, so dass ihre Opfer den Eindruck gewinnen, dass tatsächlich die Sparkasse am anderen Ende der Leitung ist. Dann versuchen die Täter, sich die Legitimations- und Identifikationsdaten für das Online-Banking zu erschleichen. Die programmierte Vortäuschung einer bekannten Rufnummer durch Trickbetrüger lässt sich leider nicht verhindern.

Niemals Daten preisgeben

Die Sparkasse rät Betroffenen: Wenn Sie telefonisch zu Änderungen des Kontos aufgefordert werden, sollten sie sich direkt bei der echten Service-Hotline der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest melden (Telefon 03841/2400). Unter keinen Umständen sollte man persönliche Legitimationsdaten bei derartigen Anrufen herausgeben. Sparkassen-Mitarbeiter würden niemals zur Angabe einer PIN oder TAN auffordern, ganz gleich, ob der Anruf von der Sparkasse ausgeht oder sich der Kunde eigenständig meldet.

Servicetelefon ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 16 Uhr erreichbar.

