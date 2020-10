Veelböken

Ein älterer Mann aus der Gemeinde Veelböken meldete am Montag einen Betrugsversuch im Polizeirevier Gadebusch und erstattete Strafanzeige. Er und seine Frau seien von einem Unbekannten angerufen worden. Sie hätten im Lotto 38 550 Euro gewonnen, hieß es vom Anrufer, der akzentfrei deutsch gesprochen habe.

Der Anrufer kündigte an, das Geld zusammen mit einer Notarin am Wohnort des Paares übergeben zu wollen. Voraussetzung sei, dass eine Gebühr von 1000 Euro in Bitcoins oder Google-Play-Karten gezahlt werde – natürlich im Voraus.

Betrüger zeigen sich hartnäckig

Das Ehepaar sagte, es würde solche Zahlungsmittel nicht besitzen und legte auf. Kurze Zeit später meldete sich der Betrüger erneut. Diesmal bot er an, dass man sich vor einer Bank in Gadebusch treffen könne, um die Gebühr dort persönlich entgegenzunehmen.

Der Senior, bei dem die Täter in der Vergangenheit bereits einmal erfolgreich waren, ließ sich darauf jedoch nicht ein und wandte sich an die Polizei.

