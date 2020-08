Nordwestmecklenburg: Bildungsausschuss ändert Schülerbeförderung

Wismar

Schüler in Nordwestmecklenburg, die wechselnd bei ihren getrennt lebenden Eltern wohnen, sollen künftig von beiden Wohnorten kostenfrei den Schulbus nutzen dürfen. Vorausgesetzt, sie befinden sich beide im Landkreis. Darauf hat sich der Bildungsausschuss des Kreistages geeinigt und die Schülerbeförderungssatzung des Landkreises entsprechend geändert.

Ungerechtigkeit wird behoben

Er ist nach dem Schulgesetz in Mecklenburg-Vorpommern zuständig für die Beförderung für die in seinem Gebiet wohnenden Schüler. Bislang hat er die Kosten nur für einen Weg zur örtlich zuständigen Schule übernommen. Eine ungerechte Behandlung in den Augen vieler getrennt lebender Eltern. Sie wandten sich deshalb unter anderem auch an den Bürgerbeauftragten des Landes, Matthias Crone.

Anzeige

Fahrten zum Spezialgymnasium

Diese Änderung ist aber nicht die einzige, die der Bildungsausschuss in der Schülerbeförderungssatzung vorgenommen hat. Künftig soll der Landkreis auch die Kosten für Bus oder Bahn tragen, wenn Kinder und Jugendliche am Spezialgymnasium in den allgemeinbildenden Schulteil wechseln. Zum Beispiel lernen sie aufgrund ihrer Begabung am Musik- oder Sportgymnasium in Schwerin. Im Laufe der Jahre lässt aber entweder das Interesse oder die Leistungsfähigkeit nach, so dass sie die Spezialklasse verlassen. Trotzdem können sie weiterhin am Gymnasium bleiben. Bislang erstattet der Landkreis die Kosten für die Schülerbeförderung dann nicht mehr, was häufig zum Schulwechsel für die Schüler führte. Sie gingen zurück an ihre Schule am Wohnort.

Weitere OZ+ Artikel

Kreistag berät am 20. August

Der Bildungsausschuss habe die Satzungsänderungen über Monate erarbeitet und beraten, berichtet die Ausschussvorsitzende Simone Oldenburg ( Die Linke). Jetzt empfiehlt der Ausschuss einstimmig dem Kreistag, die geänderte Schülerbeförderungssatzung zu beschließen. Sie könnte allerdings frühestens zum Schuljahr 2021/2022 in Kraft treten, weil die finanziellen Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt werden müssen.

Das Kreisparlament kommt am 20. August zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Sie findet ab 17 Uhr im Grevesmühlener Gymnasium am Tannenberg statt.

Von Haike Werfel